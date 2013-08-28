بالصور..محافظ الأقصر يطالب الإعلاميين بتصدير رسائل طمأنة للخارج

طالب اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر مراسلوا الصحف والمواقع الإلكترونية و القنوات الفضائية بالأقصر، بضرورة ارسال رسائل ايجابية حول الأوضاع بالمحافظة مشيرا الي أن الأقصر من المحافظات المستقرة أمنياً ولا يوجد بها ما يمنع من دخول السياح، او يقلقهم من التجول بداخلها. و قد جاء ذلك خلال لقاء المحافظ وإعلاميو الأقصر بمبني ديوان عام المحافظة.

و ناقش سعد الدين مع الصحفيين مشاكل وقضايا المحافظة وعلي راسها تنشيط السياحة وتوقف المشاريع الهامة وخطة تحويل الأقصر لمتحف مفتوح والمشاريع الاستثمارية واوجه الخدمات والمرافق بالمحافظة.

و استعرض معهم اهم إنجازاته خلال الاسبوع الاول من استلامه للعمل في مجالات السياحة والصحة والإسكان من خلال اللقاءات التي عقدها المحافظ مع السفير الايطالي و وزيري الصحة والإسكان بالقاهرة، مشيرا الي تعاون الوزراء وتقديم الدعم للأقصر من خلال تشكيل لجنة من وزارة الصحة للمرور علي المستشفيات لتطويرها واستكمال المعدات الناقصة وتحويل بعض المستشفيات الي مراكز طبية متخصصة.

و اكد علي ضرورة استكمال مساكن الشباب بمدينة البياضية تمهيدا لتسليمها للمستحقين في اقرب وقت، وتوفير الدعم اللازم لاستكمال المرافق وانشاء محطة صرف صحي لمشروع اسكان الشباب بمدينة الطود، مضيفا ان توسيع الأحوزة العمرانية يكون بناءا على دراسة من هيئة التخطيط العمرانى، كما طالب بتعديل حدود المحافظة مع محافظ الوادى الجديد التى تمتد حدودها الى مسافة قريبة من الأقصر، حيث رحب وزير الاسكان بالفكرة بهدف مد مشروعات التنمية إلى الصحراء.

و في المجال السياحي اعرب عن ترحيبه بعقد مهرجانى السينما المصرية الأوربية والمصرية الأفريقية خلال شهرى يناير وفبراير القادمين، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة من أجل تحقيق النجاح المطلوب، لافتا الي انه سيقوم بعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من السفراء بدأها بالسفير الايطالي مؤكدا حرصه علي رفع الحظر المفروض فى بلادهم عن زيارة الأقصر وإحياء اتفاقيات التآخى بين الاقصر ومثيلاتها من مدن العالم والنظر فى عقد اتفاقيات جديدة إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات الفنية والثقافية وإتاحة الفرصة لإقامة معارض للمنتجات الحرفية المصرية فى الخارج.