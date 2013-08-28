القضاء الإداري يقضي ببطلان استيلاء الدولة على منازل وأراضي رملة بولاق

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى ببطلان قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 الصادر بعد ثورة 25 يناير بشأن الاستيلاء المؤقت على الأرض الواقعة بها عشوائيات نايل تورز داخل حي بولاق أبو العلا “رملة بولاق” بمحافظة القاهرة .

,أوضحت الدعوى التي أقامها أحمد حسام المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قرار الاستيلاء على منازل أهالى المنطقة مخالف للإعلان الدستورى الصادر فى مارس العام الماضى 2011، الذى أكد على صيانة الملكية الخاصة وعدم المساس بها،وما لحقة من دستور 2012 المعطل كما إن هذا القرار مخالف لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 الذى نظم عملية استيلاء الجهات الحكومية على العقارات والممتلكات الخاصة للصالح العام ومنها أن يصدر قرار بالاستيلاء من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وهذا لم يحدث فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره كان يدير البلاد فى ذلك الوقت لم يفوض محافظ القاهرة لإصدار هذا القرار.