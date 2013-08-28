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محافظ القليوبية يكافئ رئيسى مدينتى بنها وطوخ

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محافظ القليوبية يكافئ رئيسى مدينتى بنها وطوخ محافظ القليوبية يكافئ رئيسى مدينتى بنها وطوخ
القليوبية - صلاح الوكيل:
الاربعاء , 28 أغسطس 2013 12:01

قرر المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية صرف مكافأة مالية للمهندس مصطفي عباس رئيس مدينة بنها علي جهوده في تحسين حالة النظافة بالمدينة وكذا مكافأة عبدالحكيم القاضي رئيس مدينة طوخ لجهوده في تنفيذ بعض قرارات الإزالة الصادرة للتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والاهتمام بأعمال النظافة.

أكد المحافظ لرؤساء المدن خلال اجتماعه معهم بحضور المهندس محمد طنطاوي السكرتير العام تطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي جميع المسئولين مشيرًا إلي ضرورة التواجد في الشارع وحل المشكلات قدر المستطاع حتي لوكانت الإمكانيات ضعيفة.
> وأوضح أنه يعكف حاليًا علي وضع منظومة جديدة للنظافة داخل المحافظة وفق أسس وقواعد علمية تضمن الاستمرارية.
> وقال إن: "كل القيادات محل تقييم حتى رؤساء القري لأننا نسعي إلي ضبط عجلة العمل والإنتاج للأمام عن طريق استغلال كل الإمكانات المتاحة والتيسير علي الناس طالما كان ذلك لايتعارض مع القانون لأن مصلحة الناس فوق كل اعتبار".

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