ما هي سلبيّات القهوة على بشرتك؟

مع ازدياد ضغوط الحياة، تلجأ السيِّدات إلى اتباع أساليب يوميَّة روتينيَّة في الطَّعام أو الشَّراب، ما قد يؤدِّي في بعض الأوقات إلى الإضرار بالبشرة؛ وذلك من دون علم أولئك النساء.

ومن أهمّ المشروبات التي اختلف بشأنها اختصاصيو البشرة القهوة، التي يتّهمونها بالتسبّب بالتجاعيد للبشرة، بالرّغم من أنَّ القهوة تحتوي على قدر كبير من مضادات الأكسدة.

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وللتعرُّف أكثر إلى أضرار القهوة، "سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ هذه المعلومات:

1. القهوة تُسبّب جفاف البشرة

إنَّ الكافيين الموجود في القهوة يمنع الجسم من الاحتفاظ بالماء، ما يجعل البشرة تجفّ حتّى تُصبح كقشرة الخوخ المجفّفة.

وللتغلُّب على هذه المشكلة، عليكِ بشرب الكثير من الماء حتى تحافظي على إبقاء جسمك مزوّداً بالماء. وفي الوضع الطبيعيّ، يجب على كلّ سيِّدة أن تقوم بشرب 8 أكواب من الماء يوميّاً. لكن اللواتي يشربن القهوة لا بدّ لهنّ من القيام بشرب المزيد من الماء حتى يُحافظن على جمال البشرة الخاصّة بهنّ ولحمايتها من الجفاف.

2. القهوة تزيد من تجاعيد البشرة

بالرّغم من أنَّ القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تقاوم التَّجاعيد، إلا أنَّ زيادة تناولها تؤثِّر في نضارة البشرة وتُسبّب التَّجاعيد. ويمكنك التغلُّب على هذه المشكلة بزيادة شرب الماء.

3. القهوة تزيد من شحوب البشرة

تؤدِّي زيادة شرب القهوة إلى رفع مستوى الحمض الأمينيّ، ممّا يزيد من نسبة الكولسترول بالدَّم؛ وبالتَّالي، فإنَّ شرب القهوة على المدى الطَّويل يُعتبر من الأسباب التي تزيد من شحوب البشرة.

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