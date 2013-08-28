سر شباب النَّجمة السوريَّة أمل عرفة

بالرُّغم من أنَّ النَّجمة أمل عرفة قد تجاوزت الـ40 عاماً، إلا أنَّها لا تزال تتمتَّع بقوام جذَّاب وبشرة شابَّة ذات جمال طبيعيّ أخَّاذ، فهي تراعي بشرتها بطريقة خاصَّة تساهم في إبقائها شابَّة.

وعن اعتنائها ببشرتها، تعترف الجميلة أمل عرفة بأنَّها لا تستخدم مستحضرات التَّجميل باهظة الثَّمن، كما أنَّها لا تزور خبراء التَّجميل بشكل مستمر، وإنَّما يكمن جمال بشرتها في طريقة حفاظها على صحتها، فتلجأ إلى استخدام المستحضرات الطبيعيَّة التي تقوم بتغذية البشرة.

وتقول: "أنَّ بهار الكركم والمتوفِّر في رفِّ التَّوابل في أيِّ منزل له قدرة كبيرة جداً على تغذية البشرة، ويمكن استخدامه كقناع للوجه مع بضع قطرات من الماء".