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شبيهات النجمات نجماتٌ أيضاً!

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شبيهات النجمات نجماتٌ أيضاً! شبيهات النجمات نجماتٌ أيضاً!

هناك مثل شعبيّ يقول: " يخلق الله من الشبه أربعين"؛ وهذا صحيح، فكثيراً ما نُصادف أشخاصاً في حياتنا اليوميّة يُشبهون أشخاصاً نعرفهم في الواقع.
وهذه هي الحال لدى النجمات، إذ وجد "سيدتي نت" أوّل شبيهات النجمات، سواء على مستوى الجمال أو تسريحة الشعر أو المكياج، فضلاً عن التشابه الظاهريّ الذي يجمع بين النجمتين.

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شاهدي صور النجمات وراقبي مدى التشابه :

Zooey Deschanel And Katy Perry : ثمّة شبه واضح بين النجمتين. وقد نظّن أنّهما توأمان، ولدتا من بطنٍ واحد. كذلك نجد أنّ تسريحتي الشّعر متقاربتان، وكذلك لون العينين، وطريقة وضع المكياج.

Zoe Saldana And Thandie Newton : يبدو التشابه بينهما كبيراً، برغم أنّ كلّ واحدة منهما تنتمي إلى مقاطعة مختلفة؛ فالاسمرار يجمع بينهما ولون الشّعر، وكذلك ألوان المكياج الترابيّة والأي لاينر.

Penelope Cruz And Paz Vega: عندما تُشاهدين صور هاتين النّجمتين، ستُفاجئين من نسبة الشبه في مختلف التفاصيل.

Mila Kunis And Sarah Hyland: من يُشاهد صور ميلا وسارة يظنّ أنّهما أختان أيضاً.

Lauren Conrad And Kate Middleton: يجمع بين هاتين النجمتين لون البشرة ولون الشعر والعينان، وحتى شكل الحاجبين، إلى جانب طريقة وضع المكياج الخفيف والبرونزيّ.

Minka Kelly And Leighton Meester: قد لا تُصدّقين أنّ هناك شبهاً بين النجمتين إلى هذه الدرجة! لكنّ الصور ـ بالطبع ـ تُثبت لك ما يجمع بين الاثنتين.

Amanda Seyfried And Gemma Ward : من لون الشعر الأشقر إلى البشرة البيضاء ولون العينين البنيّتين، هناك الملامح الصغيرة أيضاً والمتشابهة، فما رأيك؟.

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