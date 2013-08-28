يديعوت أحرونوت: جواسيس يهود خططوا لقتل "عرفات" فى الستينيات

ذكرت صحيفة" يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن عملاء "يهود" فى الموساد حملوا هويات مزيفة تزوجوا من فلسطينيات فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى خططوا فيما بعد لعمليات أبرزها قتل الزعيم الفلسطينى الراحل ياسر عرفات والقائد العسكرى لحركة "فتح" الشهيد "خليل الوزير" (أبو جهاد).

ونقلت تقارير إعلامية فى غزة عن الصحيفة أنها سوف تنشر بعد غد الجمعة تحقيقا شاملا فى ملحق خاص باسم (7 أيام) عن هذه القضية وأنها نشرت أمس مقتطفات منها حول عمل ما يسمى وحدة "قيسارية" وهو (اسم خاص لشعبة العمليات الخاصة فى الموساد)، والتى وصفتها الصحيفة بأنها "تضرب الرقم القياسى فى الفترة الزمنية الأطوال التى يعيشها المقاتل بهوية مزيفة تصل إلى 15 سنة أو أكثر".

وتحدثت الصحيفة عن "أورى يسرائيل" الذى توفى مؤخرا بأنه أحد أولئك العملاء، بالإضافة لآخر لقبته الصحيفة باسم رمزى يدعى (إسحاق) ولا يزال اسمه محظورا من النشر بأمر من الرقابة الإسرائيلية، موضحة أنهما "كانا جزءا من مشروع "بوليسيس" وهو مشروع للاستخبارات الإسرائيلية فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، زرع بعض العاملين فيه من الموساد بين العرب وتزوجوا بفلسطينيات وأنجبوا منهن أطفالا وانغرسوا كرجال أعمال فى الشتات الفلسطينى".

وأضافت الصحيفة، "كانوا أول من جلب معلومات عن تنظيم فتح وكانوا شركاء فى أول خطة لقتل ياسر عرفات وأبو جهاد"، مشيرة إلى أن ابن العميل فى الموساد "أورى يسرائيل" يسكن خارج إسرائيل ويبلغ من العمر الآن من العمر 50 عاما، وحتى اليوم لا يعرف أن والده ليس فلسطينيا وطنيا، ولا يعلم أن له شقيقا آخر من امرأة يهودية واسمه "شاى يسرائيل" وهو محامٍ الآن.

وتابعت" فى عام 1950 شكل "إيسار هرئيل" رئيس جهاز "الشاباك" آنذاك وحدة "بوليسيس"، وزرع عملاء بين تجمعات اللاجئين الفلسطينيين داخل إسرائيل وفى الدول العربية، وجميع المجندين فى الوحدة السرية كانوا يهودا من أصل عربى ممن هاجروا حينها إسرائيل وانضموا للوحدة السرية بعد أن صور هرئيل ورجاله لهم المهام الوطنية الأشد أهمية من الدرجة الأولى".

ووصفت الصحيفة الظروف الصعبة التى خضع لها عملاء الموساد أثناء تدريبهم، قائلة "كانت المهمة وحشية، فما أن وقعوا على التجنيد والانضمام إلى الوحدة وبعضهم كان لم يبلغ الـ20 عاما، فصلوا انفصالا تاما عن عائلاتهم وعاشوا فى شقق خفية فى يافا لفترة تأهيل بلغت نحو عام ونصف، وفى هذه الفترة تدربوا على الغطاء العربى وتعلموا الإسلام، إلى جانب مهن التجسس والتخريب".

ونقلت عن مورية قوله: "تسعة فقط أنهوا التأهيل وزرعوا داخل السكان العرب فى داخل إسرائيل وكان هدفهم التحذير من أى ثورات، وباتوا يخرجون إلى الشتات الفلسطينى والدول العربية، فعملية الزرع كانت قاسية ومضنية كى تكسب المصداقية، كما أن اثنين منهم مثلا لبسا ملابس ممزقة واتخذوا صورة لاجئين فلسطينيين واجتازوا الحدود من الأردن إلى منطقة "أم الفحم"، ودخلوا إلى كشك عربى وطلبوا القهوة فيما كان فريق المخابرات يراقبهم من بعيد ويعرفون بأن الكشك يعج بالوشاة من شرطة الاحتلال وبعد نحو نصف ساعة أحاطت ثمانية سيارات من الشرطة المكان وجر أفراد الشرطة المتسللين إلى الخارج وضربوهما ضربا مبرحا باللكمات والعصى".

وذكرت "يديعوت أحرونوت" إن "معظم رجال وحدة "بوليسيس" أعيدوا إلى إسرائيل عام 1959، واثنين منهم نقلا إلى الموساد وواصلا العيش كعرب وتزوجا وأنجبا أطفالا واتخذوا حتى أمام عائلاتهما صورة الفلسطينيين الوطنيين ممن يكرهون الصهاينة واليهود".

وأضافت :"فى النصف الأول من العام 1964 بلغ العميلان عن شبكة فلسطينية جديدة، على رأسها، خليل الوزير (أبو جهاد) وياسر عرفات (أبو عمار).. وقام العميل أورى يسرائيل أو باسمه السرى عبد القادر، بتمويل مصاريف الشقة التى التقى فيها قادة فتح وخططوا كيف سيمحون إسرائيل من الخريطة ويقيمون فلسطين بدلا منها، ورجال "كلوسوس" (وحدة الملاحقة من الموساد)، سمعوا كل شيء عبر الميكروفونات التى زرعوها فى الجدران".

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى يونيو عام 1964 توجه رافى ايتان، رئيس بؤرة الموساد فى أوروبا إلى رئيس الموساد، وطلب منه أن يأمر عناصر "وحدة قيسارية" باقتحام الشقة وقتل كل من فيها، وكتب رسالة جاء فيها" أن للوحدة قدرة وصول لا تتكرر إلى الهدف ويمكن التنفيذ بسهولة وأنه يجب قتل هذا القمقم وهو لا يزال صغيرا"، لكن ذلك لم يحدث (بحسب الصحيفة).

وفى إطار كشف الأسرار المتعلقة بوحدة قيسارية،ذكرت الصحيفة:"وقع حدث دراماتيكى فى منزل أورى مع زوجته فى بيروت، فقد كان فى أثناء بث رسائل لإسرائيل فاجأته زوجته ودخلت إلى الغرفة، ويسرائيل الذى خرج من أوضاع اخطر بكثير، قرر فجأة أن يقول الحقيقة:لست فلسطينيا وطنيا يؤيد فتح، بل يهودى"!.