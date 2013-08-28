وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في السعودية ترفع عدد ضحاياه إلى 42 شخصا

كتب : ا ف ب منذ 53 دقيقة

توفي سعودي مصاب بالفيروس التاجي "كورونا"، في حين تم تشخيص إصابة أخرى في المملكة، حيث سجلت حتى الآن 42 وفاة، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة السعودية اليوم.

وأفادت الوزارة، على موقعها الإلكتروني عن تسجيل حالة "وفاة جديدة بالفيروس لمواطن في حفر الباطن يبلغ من العمر 38 عاما كان يعاني التهابا رئويا حادا".

وأشارت إلى "تسجيل حالة إصابة في المدينة المنورة لمقيم يبلغ من العمر 55 عاما يعاني فشلا مزمنا في الكلى ويتلقى العلاج حاليا في العناية المركزة".

وفي السعودية أصيب 84 شخصا بالفيروس توفي منهم 42 منذ سبتمبر 2012.

وسجلت عشرات الإصابات في العالم بالتناذر التنفسي الشرق أوسطي (ميرز) الناجم عن الفيروس التاجي (كورونا) الذي لم يتمكن الاختصاصيون حتى الآن من جمع ما يكفي من المعلومات تساعد في تحديد منشئه وطريقة انتشاره.

وينتمي الفيروس إلى عائلة فيروس "سارس" أو التناذر التنفسي الحاد الذي خلف نحو 800 وفاة في العالم في 2003.