أخبار عاجلة

الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

الفاكهة والخضروات تقلل من خطر إصابة النساء بسرطان المثانة

Google+ Print
الفاكهة والخضروات تقلل من خطر إصابة النساء بسرطان المثانة الفاكهة والخضروات تقلل من خطر إصابة النساء بسرطان المثانة

كتب : ندى سامي منذ 37 دقيقة

أكدت دراسة حديثة، أن تناول الفاكهة والخضروات، يقلل خطر الإصابة بسرطان المثانة، لدى النساء فقط، وأثبتت الدراسة التي أجريت على أكثر من 150 ألف امرأة بالغة، تعاني من هرمونات سرطانية خلال العشر سنوات الماضية، أن إصابة اللائي يتناولن الخضروات والفاكهة بمرض السرطان يقل 20% عن الأخريات.

وأوضحت الدراسة، أنه بعد تغير العوامل الارتباطية للإصابة بسرطان المثانة مثل العمر، والعوامل الوراثية، أن الفاكهة والخضروات التي تتنوع ألوانها ما بين الأصفر والبرتقالي، يقللان خطر الإصابة بسرطان المثانة للنساء بنسة 52% أكثر من الفاكهة والخضروات ذات الألوان الأخرى.

وقدمت الدراسة اقتراحا بأن اللائي يتناولن أطعمة تحتوي على قدر من العناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات، سيساعدهم على الوقاية من الأمراض السرطانية بشكل عام، وأشارت الدراسة إلى أنها لم تصل بعد إلى نتائج مؤكدة لتفسير اقتصار، الفاكهة والخضروات على وقاية النساء من سرطان المثانة، فضلًا عن الرجال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

السفيرة عزيزة - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الإعلامية " جاسمين طه " والإعلامية " نهى عبد العزيز "

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية

الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية