الفاكهة والخضروات تقلل من خطر إصابة النساء بسرطان المثانة

كتب : ندى سامي منذ 37 دقيقة

أكدت دراسة حديثة، أن تناول الفاكهة والخضروات، يقلل خطر الإصابة بسرطان المثانة، لدى النساء فقط، وأثبتت الدراسة التي أجريت على أكثر من 150 ألف امرأة بالغة، تعاني من هرمونات سرطانية خلال العشر سنوات الماضية، أن إصابة اللائي يتناولن الخضروات والفاكهة بمرض السرطان يقل 20% عن الأخريات.

وأوضحت الدراسة، أنه بعد تغير العوامل الارتباطية للإصابة بسرطان المثانة مثل العمر، والعوامل الوراثية، أن الفاكهة والخضروات التي تتنوع ألوانها ما بين الأصفر والبرتقالي، يقللان خطر الإصابة بسرطان المثانة للنساء بنسة 52% أكثر من الفاكهة والخضروات ذات الألوان الأخرى.

وقدمت الدراسة اقتراحا بأن اللائي يتناولن أطعمة تحتوي على قدر من العناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات، سيساعدهم على الوقاية من الأمراض السرطانية بشكل عام، وأشارت الدراسة إلى أنها لم تصل بعد إلى نتائج مؤكدة لتفسير اقتصار، الفاكهة والخضروات على وقاية النساء من سرطان المثانة، فضلًا عن الرجال.