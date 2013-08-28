محافظ دمياط يطلق أسماء شهداء سيناء على المدارس والشوارع والميادين بالمحافظة

كتب : سهاد الخضرى منذ 5 دقائق

عقد اللواء أ.ح.م محمد عبداللطيف منصور، محافظ دمياط، جلسة مجلس تنفيذي المحافظة بحضور اللواء فايز شلتوت، سكرتير عام المحافظة، واللواء عثمان عبدالحميد أحمد، نائب مدير أمن دمياط، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء المصالح والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

وطالب عبداللطيف بأهمية التحلي بالحس الأمني واليقظة لدى المسؤولين وعدم الانسياق وراء الشائعات، وأشاد المحافظ بوعي وثقافة شعب دمياط والتي برزت أثناء الفترة الحالية التي تمر بها البلاد والتي كانت السبب وراء إخراج دمياط من قرار حظر التجوال باعتبارها محافظة منتجة يتواصل بها العمل ليلا ونهارا، وأن مصر وطن يعيش فينا ونعيش فيه ولابد أن نحافظ عليه، كما قدم المحافظ النصح للمسؤولين ورؤساء المصالح باتباع الإجراءات الإدارية السليمة وضبط دفاتر الحضور والانصراف واعتبار الإهمال بها إهداراً للمال العام وكذلك ضبط حركة سير العمل بالمصالح الحكومية والهيئات وتلبية مطالب وخدمات المواطنين.

وتناول الاجتماع ضمن جدول أعماله إحاطة المجلس بقرار مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية رقم 123 بقيام المهندسة جيهان محمد حسين بأعمال مدير منطقة دمياط، وقرار وزير الزراعة بشأن تجديد تعيين الدكتور إبراهيم جاد، مدير مديرية الطب البيطري، لمدة عام وكذلك تكليف الأستاذة سيدة السيد بكير للقيام بعمل مدير مركز إعلام دمياط، وكذلك ندب السيد سمير حسن محمد للعمل مديراً للتربية والتعليم بدمياط.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد فادي منتصر على مدرسة عزب النهضة الابتدائية تخليداً لذكراه، وكذلك أسماء باقي شهداء المحافظة بسيناء.

وبحث المحافظ خلال الاجتماع، برامج تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام 2013- 2014 والتي بلغت حوالي 45 مليون جنيه لتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات للإنارة العامة، كما تناول برنامجاً للرصف بشوارع المدن والقرى وكذلك تكاسى الطرق المنهارة، ويضم البرنامج أيضاً مبالغ تعويض نزع الملكية وضوائع التنظيم، كما ناقش المحافظ مشروعات تغطية الترع بنطاق المحافظة ووجّه بأهمية إعطاء الأولوية للمشروعات الملحة والتي تلبي الاحتياجات الضرورية للناس.

وشدد عبداللطيف على عدم طرح مشروعات جديدة إلا بعد استكمال المشروعات القائمة حفاظاً على المال العام، كما بحث المحافظ مع رئيسة هيئة الأبنية التعليمية إنهاء مشكلة سور مدرسة كفرسعد البلد، وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته بعدم ممارسة الدراسة بأي مدرسة ليس بها سور حفاظاً على حياة التلاميذ، كما وجّه بسرعة حل مشكلة مبنى لوحة توزيع الكهرباء بمدينة الزرقا واتخاذ حلول بديلة وآمنة بالتنسيق ما بين الوحدة المحلية بالزرقا وشركة كهرباء دمياط لحين الانتهاء من المبنى.