ما هى أسباب تليف الكبد؟

تليف الكبد أو تشمع الكبد، هو ما يعنى تلف خلايا الكبد، ويعد من الخطوات الخطيرة التى تؤثر على مصنع الجسم، فما أسباب تليف الكبد وكيف يمكنا الوقاية منها؟

> يوضح لنا الدكتور وائل صفوت مستشار الصحة العامة وأخصائى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أن تليف الكبد يحدث نتيجة لالتهابات شديدة حدثت بالكبد.

> ويبين دكتور وائل إلى أن تلك الالتهابات قد تحدث نتيجة لعدة أسباب منها الإصابة بأحد الميكروبات التى تؤثر على الكبد أو الإصابة بأحد الفيروسات الكبدية بأنواعها المختلفة مع عدم العلاج المناسب لها، كما أن بلهارسيا الكبد قد تتسبب على المدى البعيد فى الإصابة بتليف الكبد.

> وقد يحدث نتيجة لوجود خلل فى الجهاز المناعى، حيث يقوم الجهاز المناعى فى تلك الحالة بتكسير خلايا الكبد.

> ويترتب على وجود تليف الكبد أن خلايا الكبد المختلفة لا تقوم بوظائفها، مما يؤثر بشكل كبير على الجسم.

> ويشير دكتور وائل إلى أن تليف الكبد يحدث بعد التهابات الكبد لفترات طويلة وتحدث فى المراحل المبكرة للتليف بعض الأعراض من بينها إجهاد عام بالجسم بصفة عامة، مع الإصابة بسوء الهضم، لأن الكبد هو عضو أساسى فى عملية الهضم كما يتسبب فى الأم عضلية والأم فى المفاصل، ويوضح أن بعد حدوث التليف تزداد تلك الأعراض.