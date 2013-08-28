وزارة نيوزيلندية: منتجات شركة فونتيرا خالية من البكتيريا السامة

قال مسئولون فى نيوزيلندا إن منتجات شركة فونتيرا للألبان التى سببت حالة من الخوف سادت العالم فى وقت سابق من الشهر الحالى لا تحتوى على بكتيريا يمكن أن تسبب التسمم.

وذكرت وزارة الصناعات الأولية أن الفحوص التى أجريت على تركيزات مشتبه بها لبروتين مصل الحليب، أظهرت أنها تحتوى على بكتيريا كلوستريديوم سبورجينيس التى لا يمكن أن تسبب التسمم.

وكانت الاختبارات الأولية قد أثارت مخاوف من احتمال احتواء تركيزات بروتين مصل الحليب المستخدم فى تركيبات مسحوق حليب الاطفال والمشروبات التى يحتسيها الرياضيون على بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم التى يمكن أن تتسبب فى حالات تسمم مميتة.

وطلبت فونتيرا الكشف فورا عن نتائج الاختبارات فى مواجهات الشائعات التى تتردد فى الأسواق.

وفرضت دول منها الصين وروسيا وسريلانكا حظرا مؤقتا على منتجات فونتيرا بينما كثفت دول أخرى عمليات التدقيق على منتجات الألبان التى تصنعها شركة فونتيرا.

وقالت فونتيرا إن التلوث حدث نتيجة أمبوب غير نظيف فى أحد مصانعها فى نيوزيلندا لكنها رفضت إعطاء المزيد من التفاصيل.

وقال سكوت جالاتشر القائم بأعمال المدير العام لوزارة الصناعات الأولية "طلبنا فحوصا إضافية على مستوى المختبرات المحلية والدولية للتوصل إلى أصح النتائج.

واستخدم العلماء وسائل متنوعة أثبتت جميعا عدم وجود بكتيريا كلوستريديوم بوتولينوم".