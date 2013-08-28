"أسرار تاريخية".. فيلم تليفزيوني عن الموسيقار موزارت

كتب : أ ش أ الأربعاء 28-08-2013 10:21

يتعرض الفيلم التليفزيوني "أسرار تاريخية" الذي تعرضه "قناه فرانس 2" للمغامرات العاطفية في حياة الموسيقار العالمي "موزارت" من إخراج "ستيفان برن".

والفيلم يسرد الجانب العاطفي للموسيقار حتى وفاته الغامضة رغم شهرته وأعماله الموسيقية الرائعة إلا أن هذا الجانب في حياته ظل مغفل حتى وفاته.

وموزارت موسيقار ألماني ولد في عام 1756 وتوفى في عام 1791 يعد واحدا من أكبر أساتذة الفن الأوبرالي وتطرق إلى جميع الأنواع الموسيقية من سيمفونيات إلى سونتات وكونشرتو على البيانو والموسيقى الدينية وكان يبحث عن البساطة والوضوح والرقي.