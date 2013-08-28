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الببلاوي يستقبل نبيل فهمي للإطلاع على نتائج زيارته بالمنطقة العربية

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الببلاوي يستقبل نبيل فهمي للإطلاع على نتائج زيارته بالمنطقة العربية الببلاوي يستقبل نبيل فهمي للإطلاع على نتائج زيارته بالمنطقة العربية

استقبل الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اليوم السيد نبيل فهمى وزير الخارجية، والذى أطلع السيد رئيس الوزراء على نتائج الجولة التى قام بها سيادته فى المنطقة العربية.

وجاءت تلك الزيارات بهدف تعزيز العلاقات مع دول الجوار، باعتبار السودان وجنوب السودان امتداد استراتيجي طبيعي لمصر.

وأكد فهمي أن زيارته إلى لأردن ورام الله تم خلالهما تقديم الشكر لجلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس على تأييدهم للشعب المصري وزيارتهم لمصر ما بعد 30 يونيو، كما تم التأكيد خلال زيارة رام الله على أن القضية الفلسطينية هي قضية محورية فى السياسة الخارجية المصرية وأن لن تهمل الحقوق الفلسطينية المشروعة، أو تتوقف عن مساندتها.

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