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وقفة احتجاجية لموظفى مديرية الإسكان بالإسكندرية

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وقفة احتجاجية لموظفى مديرية الإسكان بالإسكندرية وقفة احتجاجية لموظفى مديرية الإسكان بالإسكندرية
الإسكندرية - أميرة عوض:
منذ 16 دقيقة 11 ثانية

نظم المئات من موظفى ومهندسى مديرية الإسكان بمنطقة سموحة بالإسكندرية صباح اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية، اعتراضا على دخول موظفى ديوان عام المحافظة للعمل بالمديرية بعد حرق مقر المجلس المحلى بيد تنظيم جماعة الاخوان المسلمين وقاموا بالإضراب عن العمل, ومنعوا دخول المواطنين داخل المديرية.

وأكد أسامة عبد الله إبراهيم رئيس نقابة العاملين بمديرية الاسكان – على رفض الموظفين العاملين بالمديرية على دخول العاملين بديوان عام المحافظة لاستخدام المبنى كمقر مؤقت لهم.
> وأشار إلى أن المحافظ الجديد اللواء طارق المهدى أعطى تعليماته لموظفى المحافظة للعمل بالمديرية, حفاظ على سلامة مبنى  من الاحتراق مثل المجلس المحلى وديوان عام المحافظة بشارع فؤاد, نرفضهم دخولهم لأن مبنى المديرية شيد على نفقة العاملين بمديرية الإسكان ومزينيتها دون ان تتكبد المحافظة مليما واحدا فى بنائه.
> وقد قمنا برفع مذكرة الى المحافظ نطالبه بالتراجع عن قراره والا سوف ندخل فى إضراب مفتوح عن العمل.

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