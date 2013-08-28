ضبط 62 قيادي إخواني .. حصيلة حملات الأمن في المحافظات اليوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط 62 من كوادر وعناصر تنظيم الإخوان، الصادر بحقهم قرارات ضبط قضائية وبحوزتهم عدد من الأسلحة والذخائر وكمية من المواد المخدرة.

حيث تم بمحافظة مطروح ضبط عدد ” 6″ أشخاص صادر بحقهم قرار قضائى بالضبط والإحضار ، وبحوزتهم طبنجة صوت و5 طلقات نارية وسلاح أبيض، فيما شهدت البحيرة ضبط عدد “4″ أشخاص أحدهم عنصر قيادى لجماعة الإخوان المسلمين .

وشهدت محافظة الغربية ضبط أحد العناصر الإخوانية صادر بحقه قرار ضبط وإحضار ، بينما تمكنت عناصر الأمن فى الدقهلية من ضبط أحد العناصر صادر بحقه قرار ضبط وإحضار.

وفى الشرقية تم ضبط أحد العناصر صادر بحقه قرار ضبط وإحضار فى واقعة إقتحام قسم أول مدينة نصر، أما فى الإسماعيلية تم ضبط عدد “3″ من العناصر الإخوانية الصادر بشانهم قرارات بالضبط والإحضار.

كما تم فى السويس ضبط عدد “9″ من العناصر الإجرامية الصادر بشانهم قرارات بالضبط والإحضار، وبحوزتهم بندقية صيد وفرد خرطوش و 15 طلقة نارية وعدد 3 سلاح أببض ، وفى الفيوم تم ضبط أحد العناصر الإجرامية الصادر بشانهم قرارات بالضبط والإحضار .

وفى محافظة بنى سويف تم ضبط عدد “24″ من العناصر الصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار، وبحوزتهم بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد 2 فرد روسى وهيكل مسدس و 2 فرد خرطوش و 110 طلقة نارية وعدد 10 سلاح أبيض.

كما شهدت محافظة المنيا ضبط عدد 2 من العناصر الصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار ، أما أسيوط فتم ضبط عدد 2 من العناصر الصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار .. وبحوزتهما منشورات .

> وفى محافظة قنا تم ضبط عدد 2 من العناصر الصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار ، وبحوزتهما منشورا لتصنيع قنابل وقلب نظام الحكم .

بينما تم فى أسوان ضبط عدد 2من العناصر الصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار شاركا فى الأحداث التى شهدتها محافظة أسوان، وبذلك يصل إجمالى المضبوطين فى واقعة التعدى على القوات الشرطية ومبنى ديوان المحافظة إلى 16 متهم.

أما فى البحر الأحمر : ضبط عدد 3 من العناصر الصادر بحقهم قرار ضبط وإحضار.