ايران: اذا شن الغرب هجوما على سوريا فعليهم القلق على اسرائيل

حذرت إيران الغرب من أن شن حرب محتملة على سوريا قد يهدد إسرائيل أيضا، وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني اليوم الأربعاء: “نحذر الغرب في حال شن حرب على سوريا، فعليهم أن يقلقوا بشدة أيضا على طفلهم غير الشرعي إسرائيل في المنطقة”.

واتهم لاريجاني،بحسب بيانات وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”، الغرب بتجاهل القانون الدولي لصالح إسرائيل من خلال شن هجوم عسكري على سوريا بدون تفويض من الأمم المتحدة.

وذكر لاريجاني أنه “يتعين على الغرب أن يكون واعيًا بأنه يستطيع أن يقرر بداية خيار عسكري في سوريا، لكنه لن يستطيع تقرير نهايته”.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تدعم الرئيس السوري بشار الأسد في نزاعه مع المعارضة.