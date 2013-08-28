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ضبط شخص بحوزته زي عسكري بالمنيا

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ضبط شخص بحوزته زي عسكري بالمنيا ضبط شخص بحوزته زي عسكري بالمنيا

ضبط – أرشيفية

تمكنت سلطات الامن من ضبط عاطلين بحوزتهما فردين خرطوش وعدد من الطلقات النارية  ،وذلك فى اطار الحملات المكثفة التي تقوم بها مديرية امن المنيا لضبط المتهمين في احداث الشغب التي وقعت في يوم 14 من الشهر الجاري.
> كما ألقت السلطات الامنية بمحافظة المنيا القبض علي صاحب محل اجهزة كهربائية من قرية منشية النصر بحوزته ادوات عسكرية منها 3 قايش وخنجر ورتب عسكرية وقميص واقي للرصاص بالاضافة الي بندقية خرطوش .

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