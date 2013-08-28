إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأخميم بسوهاج‎

أصيب 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتي”الفاوي ، الجعلوط ” بسبب خلافات الجوار ولهو الأطفال بشارع السلخانة بمدينة أخميم .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بشارع السلخانة بدائرة المركز.

بالأنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول “عائلة الفاوي”:- محمد إسماعيل السيد 53 سنة مدرس ، شقيقه السيد 40 سنة عامل ، نجله مصطفى محمد إسماعيل 22 سنة طالب، جابر عبد العال أحمد 50 سنة عامل ، أحمد أبو القاسم أحمد 28 سنة سائق ، جميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، علي إسماعيل السيد 35 سنة حاصل على دبلوم.

أمام الطرف الثاني من المشاجرة “عائلة الجعلوط “:- على السيد محمد 32 سنة مدرس ، محمود قدرى شعبان 28 سنة حاصل على دبلوم ، وشقيقه محمد 32 سنة عامل ، جميعهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم ، الطرفان يقيمان بذات الناحية .

وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجوار ولهو الأطفال ، تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب وإحداث إصابته.

كما أسفرت المشاجرة عن إصابة كل من :- محمود سيد أحمد 22 سنة طالب بكسر بعظام الجمجمة ، يقيم بمركز إسنا بالأقصر وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي ، محمد حميد أحمد 22 سنة طالب بجروح متفرقة بالجسم يقيم بمركز قنا ، وكلاهما لا ينتميان لطرفي المشاجرة وتصادف وجودهما بمكان المشاجرة صحبة الثالث من الطرف الأول .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7576 جنح المركز ، جاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .