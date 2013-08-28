النيابة: خريطة تفصيلية لـ«حرق مصر» بحوزة نجل «سلطان» وضعها قيادات «رابعة»

الخريطة تضمنت تقسيم مصر إلى أربع دول.. وإبراهيم: العمليات الإرهابية متوقعة وينقضى عليها

كتب : محمد بركات ومحمد سيف الأربعاء 28-08-2013 08:41

بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع محمد صلاح سلطان، نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان بعد القبض عليه داخل منزله فى منطقة زهراء المعادى، وبصحبته 3 آخرين من أصدقائه.

وأفادت التحريات، والتحقيقات الأولية أنه عثر على خريطة تفصيلية مكتوبة بخط اليد عن أعمال العنف وحرق أقسام الشرطة وتقسيم مصر إلى 4 دول بحوزة نجل سلطان، وبمراجعة خريطة حرق مصر التى ضبطت مع المتهم تبين أن كل أعمال العنف التى نفذت فى الفترة الأخيرة كانت مطابقة للمعلومات المكتوبة فيها.

ورجحت تحريات الأمن الوطنى أن صلاح سلطان، القيادى الإخوانى، وكبار القيادات فى تنظيم الإخوان هم من وضعوا هذه الخريطة بعد 30 يونيو أثناء فترة اعتصام رابعة العدوية.

من جهته، قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية إن أعمال الإرهاب التى تشهدها البلاد مؤخراً أمر متوقع يتسق مع تقديرات الموقف التى ترتكز عليها الخطط، والإجراءات الأمنية، وشدد على أهمية الالتزام بدقة، وكفاءة تنفيذ تلك الخطط والإجراءات، وتحقيق أقصى درجات اليقظة.