محافظ القليوبية: الإخوان عينوا مسئولين بالإدارات من خارجها

كشف المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، عن أنه يوجد 26 قيادة تم تعيينهم فى الإدارة المحلية من خارج الإدارة خلال فترة تولى الإخوان الحكم، مؤكدا أنه حرص على عدم الاستعانة بقيادات من خارج الإدارة المحلية أثناء عمله أمينا عاما للإدارة، لافتا إلى أنه لن يصدر قرارات سوى لـ12 قيادة فقط من خارج الإداة من بين الـ26 قيادة التى تم الاستعانة بها والذين انطبقت عليهم الشروط، والـ14 المتبقين تم الاستعانة بهم عن طريق محافظى الإخوان بدون قرارات تعيين.

وبما يتعلق بالمخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية، أكد عبد الظاهر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الفترة الحالية والتى تسبقها شهدت تعديات كثيرة على الأراضى الزراعية فى ظل الإمكانيات الأمنية الضعيفة القادرة على الإزالة، لافتنا إلى أنه صدر قرار بمنع توصيل المرافق للمبانى المخالفة، موضحا أن عقوبة المخالفة لا تسقط بالتقادم طبقا للقانون.

وأوضح أن الاستعداد والتواجد من قبل رجال الأمن والتواصل مع المواطنين يمنع أى تواجد للبؤر الإجرامية، وأن المحافظة حاليا تتمتع بمزيد من الاستقرار، لافتا إلى أنه يلتقى المواطنين فى الشوارع بمختلف المدن والقرى بالمحافظة، مضيفا أن هناك لجان شعبية من قبل المواطنين تم تشكيلها لمساعدة قوات الامن فى تأمين المحافظ.

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