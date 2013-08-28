جماعة الإخوان بأسيوط تعتمد تظاهرات "الفراشة" لمواجهة التصدى الأمنى

قال مصدر من جماعة الإخوان المسلمين لـ"اليوم السابع"، رفض ذكر اسمه، إن الجماعة ستستخدم ما يسمى بنظام تظاهرات "الفراشة" خلال الجمعة القادمة، وهى عبارة عن مظاهرات ومسيرات متقطعة تنتقل من شارع إلى آخر، ومن ميدان إلى آخر بسرعة، مشيرا إلى أن مثل هذه المسيرات والتظاهرات تعتمد على إرباك قوات الأمن التى أفشلت مظاهراتهم الجمعة السابقة من خلال فض تجمعاتهم بمجرد أن تجمعوا بعد صلاة الجمعة استعدادا للمسيرات.

وأضاف المصدر أن تظاهرات الفراشة تشكلت فى عدة أماكن بمدينة أسيوط، منها شارع النميس، وتقاطع تقسيم البترول وحتى تقاطع شارع المحافظة، ومسجد خشبة وأبراج عثمان بن عفان.

وأشار البيان إلى أن سيارات الشرطة طاردتهم فى هذه الشوارع ولكن المطاردات لم تحقق النجاح الكافى مثل باقى فض المظاهرات.

وفى نفس السياق، قال اللواء أبو القاسم أبو ضيف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إن قوات الأمن مستعدة للتعامل مع أى نوعية من التظاهرات أو المسيرات وكل هذه الخيارات مدروسة وليست ابتكارا من يربك الحسابات الأمنية، وأن الجهاز الأمنى بأسيوط قادر على صد أى تظاهرات غير سلمية.

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