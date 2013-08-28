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أمين حزب الكرامة :تطاول أردوغان على شيخ الأزهر يوضح طيشه

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أمين حزب الكرامة :تطاول أردوغان على شيخ الأزهر يوضح طيشه أمين حزب الكرامة :تطاول أردوغان على شيخ الأزهر يوضح طيشه

أكد الدكتور مجدى زعبل أمين عام حزب الكرامة، أن التركية وخاصة رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان مأخوذة بصدمة التغيير الثورى فى الذى أطاح بأحلام الإمبراطورية العثمانية الوهمية التى حلم بها الأتراك.

وأضاف زعبل لقد انتقل أردوغان من حمى التصريحات السياسية الرخيصة إلى التطاول على أغلى رموز الأمة المصرية، وهو شيخ الأزهر والمعنى أنه كلما استبد اليأس بأردوغان زاد طيشه وتصاعدت رغبته فى تحصين موقعه بإجراءات استثنائية.

وأشار أمين حزب الكرامة إلى أن الهجوم على شيخ الأزهر ليس تطاولا فقط على قيمة الرجل وقامته العلمية والإنسانية، وإنما يحاول معادلة الانهيار النفسى له ولحلم الخلافة الذى تحول إلى كوابيس خانقة تقض مضاجعه وتفرض عليه تصريحات بائسة يائسة وربما هو يشعر أن نظامه سوف يكون أول أنظمة التهاوى على وقع أجراس الثورة المصرية البطلة.
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