جميلة إسماعيل: دور الشباب ما زال مؤثرا فى المشهد السياسى

أكدت الإعلامية جميلة إسماعيل، أن دور الشباب فى مصر ما زال مؤثرا فى المشهد السياسى، ولذا لا بد من التنسيق بين الأحزاب المدنية ذات الاتجاهات المشتركة، وذلك ن أجل بناء تحالف انتخابى.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى الندوة السياسية التى نظمتها أمانه التدريب والتثقيف بحزب المصريين الأحرار بالغربية مساء أمس الثلاثاء، فى مقر الحزب بمدينة طنطا بحضور الإعلامية "جميله إسماعيل" بصفتها الشخصية وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالغربية، لمناقشة المشهد السياسى الحالى.

وفى الأثناء، أكد الدكتور أحمد عبد الفتاح، أمين الحزب بالغربية، عضو الهيئة العليا فى كلمة الترحيب، أن جميلة إسماعيل قيمة وطنية يكن لها حزب المصريين الأحرار عميق الاحترام بصفتها رمزاً من رموز الثورة المصرية.