أخبار عاجلة

الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جميلة إسماعيل: دور الشباب ما زال مؤثرا فى المشهد السياسى

Google+ Print
جميلة إسماعيل: دور الشباب ما زال مؤثرا فى المشهد السياسى جميلة إسماعيل: دور الشباب ما زال مؤثرا فى المشهد السياسى

أكدت الإعلامية جميلة إسماعيل، أن دور الشباب فى ما زال مؤثرا فى المشهد السياسى، ولذا لا بد من التنسيق بين الأحزاب المدنية ذات الاتجاهات المشتركة، وذلك ن أجل بناء تحالف انتخابى.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى الندوة السياسية التى نظمتها أمانه التدريب والتثقيف بحزب المصريين الأحرار بالغربية مساء أمس الثلاثاء، فى مقر الحزب بمدينة طنطا بحضور الإعلامية "جميله إسماعيل" بصفتها الشخصية وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالغربية، لمناقشة المشهد السياسى الحالى.

وفى الأثناء، أكد الدكتور أحمد عبد الفتاح، أمين الحزب بالغربية، عضو الهيئة العليا فى كلمة الترحيب، أن جميلة إسماعيل قيمة وطنية يكن لها حزب المصريين الأحرار عميق الاحترام بصفتها رمزاً من رموز الثورة المصرية.

1.jpg

G521db341c20dd.jpg

G521db34201e9d.jpg

G521db342352e6.jpg

G521db34265081.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية