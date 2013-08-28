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"ائتلاف أولاد بلدنا": أردوغان جاهل وحاقد ومريض بالزعامة

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"ائتلاف أولاد بلدنا": أردوغان جاهل وحاقد ومريض بالزعامة "ائتلاف أولاد بلدنا": أردوغان جاهل وحاقد ومريض بالزعامة

أكدت حركة "ائتلاف أولاد بلدنا" بالمنيا فى بيانها الصادر صباح اليوم، أن تصريحات أردوغان رئيس الوزراء التركى عن شيخ الأزهر تدل على أنه جاهل وحاقد ومريض بحب الزعامة.

ودعا البيان لتكاتف جميع أطياف الشعب المصرى خلف شيخ الأزهر، مطالبًا البيان بقطع العلاقات المصرية التركية وسحب السفير المصرى ومقاطعة المنتجات التركية.

وأوضح البيان، أن حب أردوغان للزعامة أعمى عينه أن هى من صدرت الإسلام لجميع دول العالم وهى رمانة الميزان فى الشرق الأوسط، ولن يستطيع أحد أن ينال من هويتها الإسلامية الوسطية أو جيشها العظيم المتلاحم مع أبناء شعبه، لأنه جيش وطنى مكون من جميع أطياف شعب مصر.

وطالب البيان أردوغان، أن ينظر إلى أحواله الداخلية ويتخلى عن حلم عودة الدولة العثمانية التى يحاول بالتحالف مع تنظيم الإخوان العالم إعادتها من جديد، مؤكداً أن جميع أطياف الشعب المصرى يقفون فى هذه اللحظات فى وجه أى عدو يحاول النيل من مصر.

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مصر 365

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