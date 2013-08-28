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"الكيوي" يقي من الاكتئاب ويزيل الإرهاق

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"الكيوي" يقي من الاكتئاب ويزيل الإرهاق "الكيوي" يقي من الاكتئاب ويزيل الإرهاق

كتب : أ ش أ منذ 51 دقيقة

توصلت دراسة نيوزيلاندية إلى أن الحرص على تناول ثمار فاكهة الكيوي يعمل على تخليص الإنسان من الاكتئاب وتساعد على تخفيف معاناته من الإرهاق البدني.

وأوضح الباحثون بجامعة "أوتاجو" النيوزيلاندية في معرض أبحاثهم التي أجروها على أكثر من 54 شخصا ممن لم يعتادوا على تناول كميات وفيرة من الخضراوات والفاكهة.

وأشارت المتابعة إلى أن المتطوعين الذين حرصوا على تناول الخضراوات والفاكهة خاصة ثمار "الكيوي" ؟ المنجم الثري بفيتامين "ج" ومضادات الأكسدة ؟ قد شعروا بتحسن ملموس في تراجع حدة نوبات الاكتئاب والإرهاق.

وأوضحت الأبحاث أن فيتامين "ج" يعمل على تنشيط أنزيمات من شأنها تعزيز كفاءة آلية عمل التمثيل الغذائي في الجسم، إضافة إلى نشاط الموصلات الكيميائية العصبية بالمخ لمنح الإنسان المزيد من الطاقة لمكافحة الإرهاق.

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