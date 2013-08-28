مايكل كين ينفي مزاعم صحيفة ألمانية حول إصابة شون كونري بـ"ألزهايمر"

كتب : أ ش أ منذ 29 دقيقة

نفى النجم البريطاني المخضرم "مايكل كين" في اتصال هاتفي بصحيفة " ديلي ريكوردز" البريطانية مزاعم صحيفة "بليد" الألمانية حول إصابة أسطورة أفلام الحركة النجم البريطاني "شون كونري"- أبرز من جسد شخصية العميل" جيمس بوند- 007" بـ"ألزهايمر" وخرف الشيخوخة مشددا على تمتعه بكامل قدراته الإدراكية.

وشدد "كين" على أن صديق عمره "شين كونري"- 83 عاما أسطورة أفلام الحركة؟ لا يعاني أي اعتلال في قدراته الادراكية مؤكدا زيف هذة المزاعم المنافية للعقل ولا تستحق الالتفات لها.

كانت صحيفة "بيلد" الألمانية، نشرت مقالا تحت عنوان "كونري لا يتذكر ما فاته" للكاتب الصحفي "أم سونتاج" معربا عن ضرورة خشيته من ضياع قيمة فنية مثل "شون كونري" تحت براثن المرض.

كانت التقاريرالصحفية التي نشرتها الصحيفة الألمانية، أشارت إلى معاناة "كونري" من فقدان حاد في الذاكرة للحد الذي لا يتمكن معه تذكر سوى وجوه قليلة من المقربين له أو أصدقائه.

وأعرب النجم الأمريكي "مايكل كين" ؟ 80 عاما ؟ عن غضبه واستياءه من هذة المزاعم مؤكدا تعمد هذة الصحيفة تزييف الحقائق بغية إثارة شغف القارىء ورفع معدلات التوزيع لكونها أحد أكبر الصحف الصفراء في أوروبا لتتخذ من الإشاعات والأقاويل مدة خصبة لها .

تعود صداقة النجمين "شون كونري" و"مايكل كين" إلى أربعين عاما حيث يعتبرها "كين" من أبرز وأكثر العلاقات الإنسانية تميزا في حياته.

كانت آخر أعمال النجم البريطاني "شون كونري" فيلم "أسطورة رجل فوق العادة" عام 2003 ليختفي عن الأضواء مع مطلع 2011 إلا أنه سرعان ما يعود للظهور في نفس العام بأحد عروض الأزياء في كامل لياقته الذهنية والبدنية ليظل محتفظا بنفس السحر والجاذبية في شخصيته التي أسرت أفئدة العديد من النساء حول العالم حتى الآن.

يذكر أن النجم البريطاني سير "توماس شون كونري" قد ولد في سكوتلندا في 25 أغسطس عام 1930 ليصبح أول من جسد شخصية العميل "جيمس بوند -007" ليشتهر بها وتحظى بنجاح ساحق في حقبة الستينيات ليقوم بتمثيل سلسلة من الأفلام لهذة الشخصية من أبرزها: "الأصابع الذهبية" و"كرة الرعد" و"الماس يبقى دائما".

حصل "كونري" على جائزة الأوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "بعيدا عن اللمس" عام 1988 إضافة إلى حصوله على أكثر من 30 جائزة عالمية.

كانت الملكة "إليزابيث الثانية" ملكة بريطانيا، قلدته وسام "الفروسية" عام 1999، إضافة إلى اختياره كأكثر الرجال إثارة على قيد الحياة عام 1989.

يعتبر "شون كونري" أحد أيقونات السينما العالمية خلال القرن العشرين.