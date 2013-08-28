وفد أفريقي يصل القاهرة لبحث اخر الأوضاع علي الساحة المصرية

وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم وفد افريقي برئاسة ألفا كومار رئيس مالي السابق ورئيس وفد لجنة الاتحاد الافريقي حول الوضع في مصر ومعه ديلييتا محمد رئيس وزراء جيبوتي السابق و 8 مرافقين في زيارة للبلاد تستغرق عدة ايام للقاء عدد من المسئولين لبحث اخر الاوضاع علي الساحة المصرية والتحول الديمقراطي .

ذكر مصدر امني رفيع المستوي بالمطار ان الوفد وصل علي الطائرة الإثيوبية القادمة من اديس إبابا ، وتم انهاء اجراءات وصوله وخروجه من المطار لبدء عمله .

يذكر ان الوفد كان قد قام بزيارة للبلاد من قبل كما تفقد اعتصام “رابعة” قبل فضه بأيام .