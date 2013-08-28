الدورة 7 من «أطباء أبشر» تنطلق في 4 مراكز صحية

أعلنت "الخدمات العلاجية الخارجية" إحدى المنشآت التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، عن إطلاق الدورة السابعة من برنامج "أطباء أبشر" لعام 2013.

وتوفر هذه المبادرة إمكانية الوصول إلى الأطباء الاختصاصيين في مراكز القوع والهير وسويحان ومزيد للرعاية الصحية ضمن تواريخ مختلفة في الفترة بين 8 -11 سبتمبر المقبل.

ومن خلال هذه المبادرة ستقدم "الخدمات العلاجية الخارجية" نحو 368 موعدا استشاريا للمرضى مع مجموعة من الأطباء الاختصاصيين في القلب والأوعية الدموية، والأمراض الجلدية، وأمراض النساء والتوليد، وتقويم وزراعة الأسنان، والأنف والأذن والحنجرة.

يبدأ تطبيق البرنامج ابتداء من تاريخ 8 سبتمبر في مركز القوع للرعاية الصحية على مدى يومين متتاليين فيما يقوم مركز الهير بتقديم خدماته حتى 11 سبتمبر وفي الوقت نفسه سيتم جدولة المواعيد في مركزي سويحان ومزيد يوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر ويوم الاربعاء 11 سبتمبر.

وقال محمد حواس الصديد، المدير التنفيذي بالإنابة للخدمات العلاجية الخارجية: سجلت الدورة السادسة من البرنامج والتي عقدت خلال شهري يونيو ويوليو من هذا العام نجاحاً كبيراً، إذ تم تقديم الخدمات العلاجية لنحو 273 من المرضى الذين زاروا المراكز التابعة للخدمات العلاجية الخارجية لمراجعة "أطباء أبشر".

وقد ساعد هذا البرنامج منذ إطلاقه في عام 2012 في علاج ما مجموعه 1.403 من المرضى في القوع والهير وسويحان ومراكز الرعاية الصحية ومزيد وبشكل أكثر تحديدا، فقد استقبلنا في الدورة السابقة 63 مريضا لأمراض القلب، و 70 للأنف والحنجرة، و 67 للأمراض الجلدية، و41 لأمراض النساء والتوليد، و 32 لطب الأسنان.

وأضاف حواس: نحن حريصون على تقديم خدمات متميزة لكافة سكان إمارة أبوظبي كجزء من أولوياتنا لتعزيز مفهوم الرفاهية لدى كافة شرائح المجتمع، حيث قدم البرنامج في دورته الماضية حوالي 111 إجراء لما مجموعه 50 مريضاً من أمراض القلب، و4 حالات من أمراض الأنف والحنجرة، و 18 حالة تخطيط الموجات فوق الصوتية الطبقية، و11 من أمراض النساء والولادة و 28 حالة من مرضى الأسنان.

رعاية صحية

تم إطلاق برنامج "أطباء أبشر" من قبل شركة صحة عام 2012 لتلبية احتياجات الرعاية الصحية وفق رؤية تركز في المقام الأول على راحة المرضى استناداً إلى قاعدة قوية من الموارد والكوادر الطبية المتخصصة في مجالات مختلفة.

وتم تأسيس البرنامج بهدف توفير الخدمات المتخصصة الضرورية للمرضى في المناطق النائية التي تشهد نقصاً في بعض تخصصات الرعاية الصحية وتوفير الفرصة للمهنيين لتعزيز كفاءتهم وقدراتهم عن طريق التعاون ونقل المعرفة بالإضافة إلى تعزيز مستويات رضا العملاء بفضل سهولة الوصول إلى مراكز الرعاية الصحية المختلفة دون الحاجة للسفر إلى المستشفيات والانتظار للحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها.