«فوربس»: مادونا الأعلى دخلاً

كتب : رويترز الأربعاء 28-08-2013 08:49

قالت مجلة «فوربس» أمس الأول، إن نجمة موسيقى البوب الأمريكية مادونا (55 عاماً) كانت الأعلى دخلاً بين المشاهير فى العام المنتهى فى الثلاثين من يونيو بإيرادات قدرت بحوالى 125 مليون دولار.

وجاءت ايرادات مادونا بالأساس من جولة حفلات لألبومها (إم.دى.إن.إيه) إلى جانب مبيعات ملابس وعطور واستثمارات متنوعة.

وأشارت قائمة نشرتها فوربس إلى أن المخرج ستيفن سبيلبرج صاحب الفيلم الشهير (لينكولن) الذى أنتج العام الماضى جاء فى المرتبة الثانية بفارق كبير عن مادونا حيث بلغ دخله 100 مليون دولار.

وقالت دوروثى بومرانتز، الصحفية بالمجلة: «نجاح مادونا وهى فى الخامسة والخمسين من العمر يظهر بالتأكيد القوة الهائلة لمسيرة موسيقية ناجحة» مشيرة إلى أنه كثيراً ما يقال عن مغنية البوب الشابة ليدى جاجا (27 عاماً) إنها تقتفى مسيرة مادونا فى عالم الغناء التى بدأت قبل 40 عاماً.

وقالت «فوربس»: «بالتأكيد فإن النجمة الشابة تحاكى مادونا فى كسب المال» حيث وصل دخلها إلى 80 مليون دولار جاءت فى الغالب من الجولة العالمية لألبومها (بورن سيز واى بال) لتحتل المرتبة العاشرة فى قائمة المجلة.

وقالت المجلة إن إيرادات مادونا قريبة من الذروة السابقة للدخل الذى حققته فى عام 2009 وبلغ 110 ملايين دولار لكن ذلك يقل عما حققته أوبرا وينفرى فى العام السابق عندما بلغت إيراداتها 165 مليون دولار.

وهبطت وينفرى إلى المرتبة الثالثة عشرة فى القائمة الجديدة بعدما انخفضت إيراداتها إلى 77 مليون دولار.