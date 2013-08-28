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الذهب يرتفع لأعلى مستوى فى 15 أسبوعا بفعل توترات سوريا

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الذهب يرتفع لأعلى مستوى فى 15 أسبوعا بفعل توترات سوريا الذهب يرتفع لأعلى مستوى فى 15 أسبوعا بفعل توترات سوريا

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى فى 15 أسبوعا، أمس الثلاثاء، نتيجة الإقبال على شرائه كملاذ آمن؛ بسبب تزايد احتمالات عمل عسكرى غربى فى سوريا.

وحظى المعدن النفيس أيضا بدعم قوى من آمال فى إطالة أمد التحفيز النقدى الأمريكى بعد بيانات أمريكية ضعيفة.

وذكرت مصادر أن القوى الغربية أبلغت المعارضة السورية بتوقع توجيه ضربة لقوات الرئيس السورى بشار الأسد فى غضون أيام، ردا على هجوم بالغاز السام على المدنيين الأسبوع الماضى.

وقال بيتر فرتيج مالك شركة كوانتيتيتيف كوموديتى ريسرش "السبب الرئيسى لارتفاع الذهب هو شراؤه كملاذ آمن فى ظل التوترات السياسية فى سوريا، وارتفاع النفط، وهو مصدر دعم آخر للذهب".

وعزز الذهب فى السوق الفورية مكاسبه، ليسجل أعلى مستوياته منذ 15 مايو عند 1423.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وبحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش جرى تداوله مرتفعا 1.2 بالمائة عند 1421.09 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 28.60 دولار إلى 1421.70 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة فى السوق الفورية إلى أعلى مستوى فى نحو 18 أسبوعا عند 24.67 دولار للأوقية.
> وجرى تداولها فى وقت لاحق مرتفعة 1.4 بالمائة عند 24.62 دولار.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 1543.49 دولار للأوقية. وكان المعدن قد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ التاسع من أبريل عندما سجل 1552.50 دولار فى تداولات سابقة بفعل تعثر الإمدادات من جنوب أفريقيا.

وزاد البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 748.72 دولار للأوقية.

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مصر 365

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