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تقرير دولى: مصر الأولى عالمياً فى الإصابة بـ«سرطان المثانة»

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تقرير دولى: مصر الأولى عالمياً فى الإصابة بـ«سرطان المثانة» تقرير دولى: مصر الأولى عالمياً فى الإصابة بـ«سرطان المثانة»
«الدولية لأبحاث الصحة»: 22% من الوفيات بسبب أمراض القلب.. و15% بسبب الجلطات الدماغية

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 59 دقيقة

كشف تقرير صدر حديثاً عن «الوكالة الدولية لأبحاث السرطان» أن تتصدر دول العالم فى الإصابة بأنواع السرطانات المختلفة، وأنها تحتل المرتبة الأولى عالمياً فى الإصابة بسرطان المثانة بنسبة 10.9 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة، وتأتى بعدها دول لبنان والعراق ومالى وليبيا.

ولفت التقرير إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بعد «جزر مولودفا» وكازاخستان بنحو 7 آلاف إصابة سرطانية جديدة سنوياً، كما أن مصر تتصدر دول العالم فى الإصابة بفيروس سى بواقع 15% من عدد السكان. قال الدكتور أشرف عمر، سكرتير الجمعية المصرية لسرطان الكبد، إن ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان المثانة يأتى بسبب توطن «البلهارسيا» فى مصر على مدار عقود طويلة، بينما أرجع تفشى سرطان الكبد إلى انتشار الفيروسات الكبدية والمبيدات والمواد المسرطنة.

وأضاف عمر فى تصريحات لـ«الوطن» أن سرطان الكبد يصيب من 5 إلى 7 أشخاص من كل 100 ألف شخص فى مصر سنوياً، ويتسبب فى وفاة 6 أشخاص من كل 100 ألف. من جهة أخرى، رصدت «الوكالة الدولية لأبحاث ودراسات الصحة» 50 عاملاً لوفاة المصريين يأتى فى مقدمتها أمراض القلب بنسبة 22% من إجمالى حالات الوفاة، تليها الجلطات الدماغية بنسبة 15%، ثم أمراض الكبد بنسبة 7% من الوفيات.

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