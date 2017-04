Jurassic Park الأول عالمياً بعد 20 عاماً على إطلاقه

تمكن فيلم Jurassic Park الذي عاد هذا العام الى الصالات العالمية بمناسبة مرور عشرين عاماً على إطلاقه من تسجيل مفاجأة من العيار الثقيل باحتلاله المرتبة الأولى على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع بعد أن سجّل 30 مليون دولار إيرادات عالمياً منها 28.8 مليون دولار في الصين وحدها، وبذلك يصبح الفيلم السابع عشر في تاريخ السينما الذي يتخطى المليار دولار إيرادات عالمياً مع العلم أنه سجّل في العام 1993 مبلغ 914 مليون دولار. المرتبة الثانية إحتفظ بها فيلم Elysium حيث حصد مبلغ 20 مليون دولار وعاد فيلم Monsters University الى المرتبة الثالثة مع 19.6 مليون دولار. ودخل فيلم Percy Jackson: Sea Of Monsters مباشرة في المرتبة الرابعة مع 18.4 مليون دولار ودخل أيضا فيلم الرعب The Conjuring المرتبة الخامسة مع 17.7 مليون دولار.

في أميركا، حافظ فيلم Lee Daniels' The Butler على المرتبة الأولى حيث جمع مبلغ 16.5 مليون دولار على شباك التذاكر، واحتفظ أيضاً فيلم We’re The Millers بالمرتبة الثانية مع 13 مليون دولار ودخل فيلم The Mortal Instruments: City of Bones مباشرة في المرتبة الثالثة مع 9.3 مليون دولار ودخل أيضاً فيلم The World’s End في المرتبة الرابعة مع 8.7 مليون دولار وتراجع الفيلم الكرتوني Planes الى المرتبة الخامسة مع 8.5 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة ثلاثة أفلام جديدة دخلت مباشرة في المراتب الثلاثة الأول وهي The Conjuring و R.I.P.D و Grown Ups 2 فشاهد الأول 40979 شخص والثاني 40667 شخص والثالث 32881 شخص. وتراجع فيلم The Wolverine من المرتبة الأولى الى الرابعة مع 27895 مشاهد كما تراجع أيضاً فيلم Despicable Me 2 من المرتبة الثانية الى الخامسة حيث شاهده 25049 شخص.

في لبنان سجّل فيلم Grown Ups 2 مفاجأة باحتلاله المرتبة الأولى بعد أن شاهده 9782 شخص وتراجع فيلم The Smurfs 2 الى المرتبة الثانية مع 7137 مشاهد وتراجع أيضاً فيلم Elysium الى المرتبة الثالثة مع 4904 مشاهد وتراجع فيلم We’re The Millers الى المرتبة الرابعة مع 4163 مشاهد ودخل فيلم R.I.P.D في المرتبة الخامسة حيث شاهده 3119 شخص.