مهلة شهراً لحاجزى «إسكان مبارك» لاستكمال الإجراءات

كتب : أحمد مصطفى منذ 17 دقيقة

قررت وزارة الإسكان منح مهلة حتى 30 سبتمبر المقبل لحاجزى الوحدات السكنية بالمشروع القومى للإسكان السابق، «مساحة 63 متراً»، بالمدن الجديدة خلال فترة المشروع من 11 ديسمبر 2005 إلى 13 مارس 2008 والمسددين لمقدم الحجز ولم يتم تخصيص وحدة سكنية لهم حتى الآن بسبب عدم مراجعتهم لموقفهم واستكمال الإجراءات المطلوبة مع جهات التمويل المانحة لقروض الوحدات وهى بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلى، بنك مصر، والشركة الأولى للتمويل العقارى. وقال إبراهيم محلب، وزير الإسكان، إن هذه المهلة الأخيرة تأتى تيسيراً على الحاجزين من هذه الشريحة «محدودى الدخل»، ودعا الحاجزين للإسراع بالتوجه إلى جهات التمويل المانحة للقرض لاستكمال الإجراءات، وإلا سيتم إلغاء الحجز.