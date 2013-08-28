"ديلى ميل": الأعمال التطوعية تحد نظرياً من خطر الوفاة المبكرة للإنسان

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية من خلال أحد التقارير التى نشرت مؤخراً على موقعها الإلكترونى عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن الأعمال التطوعية التى يقوم بها الإنسان من أجل مساعدة الآخرين وإسعادهم دون الحصول على مقابل، وذلك اعتماداً على نتائج دراسة حديثة أشرف عليها باحثون من كلية الطب بجامعة إكسيتر البريطانية.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يقومون بالأعمال التطوعية غالباً ما يعيشون بصحة جيدة ويعيشون فترات أطول بشكل افتراضى، حيث كشفت النتائج أن الأشخاص الذين يقومون بأداء الأعمال التطوعية بالمجتمع بشكل منتظم ويساعدون خلالها الآخرين ينخفض خطر حدوث الوفاة المبكرة لهم نظرياً بنسبة 20% مقارنة بالأشخاص الذين لم يمارسوا أى أعمال تطوعية قط.

كما كشفت أحد الدراسات النقدية التى شملت تقييم أكثر من 40 دراسة دولية أن مساعدة الآخرين دائماً ما كانت مرتبطة بحدوث تأثير إيجابى على الصحة العقلية للإنسان وحمايته من الأمراض والاضطرابات النفسية، وتقليل فرص الإصابة بالاكتئاب وزيادة مستوى الرضاء الحياتى.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بالمجلة العلمية "BMC Public Health"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجارى.