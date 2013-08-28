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الصلع المبكر قد يعد مؤشرا لمرض التصلب العضلى الجانبى

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الصلع المبكر قد يعد مؤشرا لمرض التصلب العضلى الجانبى الصلع المبكر قد يعد مؤشرا لمرض التصلب العضلى الجانبى

كشفت الأبحاث الطبية النقاب عن أن معاناة بعض الرجال من الصلع المبكر قد يعد مؤشرا عن زيادة مخاطر إصابتهم بمرض التصلب العضلى الجانبى وهو أحد الأمراض النادرة التى لم يتم التوصل حتى الآن إلى علاج شاف له.

ويرى الباحثون أن العلاقة بين الصلع والمرض قد تلقى الضوء لمزيد من الفهم حول آلية الإصابة بهذا المرض بالإضافة إلى تمهيد الطريق وضع إستراتيجية علاجية فعالة للتخلص منه.

كان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على أكثر من 50 ألف رجل تراوحت أعمارهم ما بين 46 إلى 81 عاما حيث تم متابعة توقيت إصابتهم بالصلع ونوعيته.

وأشارت المتابعة إلى أن 44% من الرجال المشاركين فى الدراسة لم يصابوا بالصلع فى مقابل 42% عانوا من حالات متوسطة من الصلع بالإضافة إلى 14% عانوا من حالات شديدة من الصلع مع بلوغهم عامهم 45.

كما كشفت المتابعة النقاب عن أنه بعد مرور نحو أحد عشرا عاما من الإصابة بحالات الصلع الشديدة تعرض هؤلاء الرجال للإصابة بمرض التصلب العضلى الجانبى فى مقابل 13 شخص من إجمالى 17,500 ألف رجل ممن لم يعانين من الصلع حيث أكدت التقديرات إلى أن الرجال الذين يعانون من الصلع هم أكثر عرضة بمعدل ثلاثة أضعاف للإصابة بالمرض بالمقارنة بالرجال الذين لا يعانون من الصلع.

يعد مرض التصلب العضلى الجانبى من أمراض الجهاز العصبى والنخاع الشوكى المتحكم فى آلية حركة العضلات حيث تشير الأعراض الأولية للمرض وهن العضلات وانكماشها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه الإحصاءات الصادرة عن "الجمعية الأمريكية لمرض التصلب العضلى الجانبى" إلى إصابة أكثر من 5,600 ألف أمريكى بالمرض سنويا.

يذكر أن مرض التصلب العضلى الجانبى يعد من أمراض الاضطراب الحركى وينجم عن ضمور فى الجهاز العصبى المركزى المتحكم فى حركة العضلات اللاإرادية.

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مصر 365