مراكز الرعاية الأولية

مراكز الرعاية الصحية الأولية في أحياء العاصمة تشكل أهمية كبيرة في منظومة وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بهدف فك الاختناق عن المستشفيات لاسيما أن بعض الحالات المرضية لا تستدعي أكثر من الرعاية الأولية.تلك المراكز بحاجة إلى دعمها بكوادر طبية وفنية وإدارية مؤهلة لتضطلع بالدور المنوط بها، حتى لا يصبح وجودها مجرد أرقام في أوراق وزارة الصحة، لأن الواقع الحالي جعل ثقة المريض في تلك المراكز معدومة تماما، وهو أمر لا يمكن القبول به خاصة في ظل مايصرف عليها من ميزانية كل عام ورواتب وصيانة.عبدالرحمن الشمراني