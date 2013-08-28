قلة الطلاب تغلق 11 مدرسة في القويعية

خالد العصيمي (الدوادمي)

أصدرت إدارة التربية والتعليم بمحافظة القويعية قرارا يقضي بإغلاق (11) مدرسة في المرحلة الابتدائية والمتوسطة للبنين والبنات في مختلف القطاعات التابعة لتعليم القويعية حيث توصلت اللجنة المكلفة بدراسة وضع هذه المدارس بما يخدم العملية التعليمية ويحقق المصلحة العامة إلى إغلاقها، وتضمن القرار كذلك ضم المدارس السابقة إلى أقرب مدرسة لها وسوف يتم توجه المعلمين والمعلمات إلى مدارس حسب الاحتياج داخل القطاع، وعلى كل مدير ومديرة إبلاغ أولياء أمورا لطلاب والطالبات بهذا الإجراء وحصر ملفاتهم وتسليمها إلى المدرسة المضمومة إليها.يذكر أن هذا القرار يأتي انطلاقا من توجهات وزارة التربية والتعليم سعيا نحو معالجة أوضاع المدارس التي يقل عدد طلابها وطالباتها عن (15) طالبا / طالبة بالمرحلة الابتدائية، و(10) طلاب / طالبات بالمرحلة المتوسطة والثانوية.من ناحية أخرى وبحضور مدير التربية والتعليم بمحافظة القويعية سعيد بن سعد النفيعي والمساعد للشؤون التعليمية سعد بن محمد المطوع ورؤساء الأقسام والشعب بالإدارة، استقبلت إدارة التربية والتعليم بالمحافظة المعلمين الجدد المعينين هذا العام وذلك على مسرح إدارة التربية والتعليم بالمحافظة.وقد ألقى مدير التربية والتعليم بالمحافظة كلمة رحب فيها بالجميع متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العملية وقد وجه لهم النصح والإرشاد والتوجيهات التي تعينهم على تأدية عملهم على الوجه المطلوب، كما ألقى المساعد كلمة أوضح فيها بعض التعاميم التي يجب على جميع المعلمين الاطلاع عليها والتمشي بموجبها.يذكر أنه سوف تقوم إدارة التربية والتعليم وعلى مدار الثلاثة أيام دورة لجميع المعلمين.