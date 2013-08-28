3 أسباب وراء كثرة بلاغات فقدان أم الجماجم

وليد الرخيمي (الأرطاوية)

أكد مدير عام الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عابد الصخيري أن استحداث مراكز للدفاع المدني يتم وفق معايير أولويات من أهمها الكثافة السكانية حيث يتم دراستها والنظر لها واستحداثها وفق المعايير، وذلك ردا على ما يشاع حول قلة مراكز الدفاع المدني في الأرطاوية.وأوضح لـ«عكاظ» عقب تفقده أمس الأول مراكز الدفاع المدني بالأرطاوية والمراكز التابعة لها، يرافقه العميد جمال الحربي ومدير الدفاع المدني بمحافظة المجمعة العقيد حمد أبانمي وعدد من الضباط بالإدارة، أنه تم استحداث أكثر من 47 مركزا بمنطقة الرياض وذلك حتى تؤدي عملها ودورها المناط بها على أكمل وجه. وحول كثرة بلاغات الفقدان لدى مراكز الدفاع المدني بالأرطاوية وخصوصا مركز الدفاع المدني بأم الجماجم الذي يقوم بتغطية منطقة ذات كثافة وتضاريس رملية وعرة أرجع الصخيري ذلك إلى قلة وعي المواطنين وأيضا فقدان وسائل السلامة المهمة كالماء، الجوال، الشاحن، هي السبب الحقيقي في ذلك مناشدا الجميع بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن الصعبة والوعرة والاهتمام بوسائل السلامة. وعن المباني المستأجرة بجميع المراكز بالأرطاوية ذكر أن المباني الحكومية لازالت في طور البناء وسيتم الانتهاء منها قريبا. وعن قدم بعض الآليات وعدم الاستفادة من البعض منها خصوصا بأم الجماجم نفي ذلك وذكر أن المعدات الموجودة الآن يتم استخدامها ولا توجد هناك معدات أو آليات قديمة لدينا. وكان الصخيري استمع خلال جولته من مديري المراكز عن ما يحتويه كل مركز من تجهيزات وآليات ومعدات وأفراد وصعوبات تواجههم وتعترض سير العمل لديهم.