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قبول 45 متدربا من شركة الكهرباء بتقنية الخرج

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قبول 45 متدربا من شركة الكهرباء بتقنية الخرج قبول 45 متدربا من شركة الكهرباء بتقنية الخرج

 عبدالله القرني (الخرج)

أنهت الكلية التقنية بالخرج إجراءات قبول 45 متدربا من الشركة للكهرباء خلال الفصل الأول من العام التدريبي 1434/1435هـ بقسم التقنية الكهربائية وذلك في إطار التعاون القائم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للكهرباء ضمن برامج التدريب المشترك.وأوضح عميد الكلية التقنية بالخرج المهندس خالد بن عبدالله العليوي أن المؤسسة تحرص على تفعيل الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تأهيل الشباب الطموحين خلال تنفيذ عدد من برامج التدريب المشترك. مشيرا إلى أن الكلية نجحت في تفعيل وتأصيل الشراكات مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الخرج بما يعود بالنفع على أبناء الوطن ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية بالمملكة.

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