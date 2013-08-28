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أمير الرياض يكرم «عناية» الصحية لرعاية المرضى

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أمير الرياض يكرم «عناية» الصحية لرعاية المرضى أمير الرياض يكرم «عناية» الصحية لرعاية المرضى

 مريم الصغير (الرياض)

كرم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى «عناية» وذلك خلال افتتاح سموه مؤخرا مركز جمعية الأطفال المعوقين بحي الشفا جنوب العاصمة الرياض، وتسلم درع التكريم من سموه أمين عام الجمعية الدكتور عبدالعزيز بن فهد القباع.ووفقا للدكتور عبدالعزيز القباع أمين عام «عناية» فإن تكريم الجمعية من قبل سمو أمير منطقة الرياض تأتي بعد توقيعها مذكرة تعاون وتفاهم لعلاج المرضى المحولين من جمعية الأطفال المعوقين بحي الشفا إلى مركز معكال الخيري الطبي التابع لعناية ليتلقوا الخدمات العلاجية التي يوفرها المركز.وثمن القباع اهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لجمعية عناية وتكريمه لها واعتبره دافعا قويا ومحفزا كبيرا لبذل مزيد من الجهد لتعزيز دور الجمعية وعملها في تقديم خدمات الرعاية الصحية وعلى أعلى مستويات الجودة للفئات المحتاجة.وقال إن الجمعية تعمل وبشكل مستمر لتوسيع نطاق عملها وتعزيز الخدمات التي تقدمها للفئات المستفيدة وتوثيق تعاونها مع الجمعيات الخيرية المناظرة ومن هذا المنطلق كان توقيع اتفاقية التعاون مع جمعية الأطفال المعوقين، مضيفا: نسعى لأن نكون الجمعية الرائدة في تقديم خدمات نوعية للمرضى المحتاجين وقد تبنينا العديد من البرامج لتحقيق هذا الهدف.

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