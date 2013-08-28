حملة «لا حج بلا تصريح» تسهم في تخفيف زحام حجاج الداخل.. والتسربات تحتاج لضوابط

أكد المتحدث الرسمي بالجوازات المقدم أحمد بن فهد اللحيدان في حديث "للرياض" أن فترة منح التصاريح لمن يريد الحج بدأت بتاريخ 1434/10/15ه وتنتهي 1434/11/30ه وبإمكان مراجعي الجوازات ومندوبي الحملات إنهاء إجراءات الحج بعد تسجيل أسماء الحجاج عن طريق النظام التابع لوزارة الحج ليقوم بإرسال المعلومات للجوازات ومن ثم يتم تسليم التصاريح لمندوبي الحملات.

وللعام السادس على التوالي تواصل حملة "لا حج بدون تصريح" جهودها في منع تسلل حجاج الداخل، ويأتي ذلك تزامنا مع حملة تقليص أعداد حجاج الداخل والخارج لما يشهد المسجد الحرام هذه الأيام من أعمال كبيرة وجبارة في التوسعة والخدمات، وطالب الكثيرون بإيقاف الحجاج غير النظاميين ومنعهم ليسهم في منع التجاوزات، وتأصيلاً لمفهوم الحج النظامي دون سواه من خلال الحصول على التصريح الرسمي للحج، وهذا التوجه يشعر الحاج والمعتمر بالإحساس بالمسؤولية وهو يستعد لأداء الفريضة وحفزه على المبادرة لتغيير سلوكياته، والالتزام بتعليمات وأنظمة الحج، وأن تأدية الشعيرة بدون تصريح يعد تعدياً على الحجاج وأهداف الحج.

المفتي: التحايل على تعليمات الحج مخالف للشرع وصاحبه فعل نافلة وارتكب محرماً

وقد أعلنت الجهات الحكومية المعنية في وقت سابق انها ستكثف نقاط التفتيش والفرز الأمنية في جميع مداخل العاصمة المقدسة لمنع دخول حجاج الداخل الذين لا يحملون تصاريح الحج لهذا العام بالإضافة إلى ضبط مهربي الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

وكانت مواسم الحج الماضية شهدت دخول بعض الحجاج المخالفين مشياً على الأقدام بالالتفاف حول نقاط الفرز والتفتيش مما كان له أثره على بروز ظاهرة الافتراش في الحج خاصة ان الحجاج المخالفين وغير الحاصلين على تصاريح الحج لا يجدون مؤسسات تخدمهم كما لا يسكنون في مخيمات الحجاج في منى وعرفات مما يزيد من ظاهرة الافتراش في المشاعر المقدسة، ويعرض المخالفين لمخاطر صحية وأمنية.

تصاريح الحج

ويؤكد المقدم اللحيدان: أن المديرية العامة للجوازات تحرص على التأكيد على من يريد الحج في كل عام ان تكون جميع اجراءاته نظامية وغير مخالفة للأنظمة حيث ان هذه الأنظمة وضعت للتنظيم، وفي كل موسم حج تقوم المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة بحملة اعلامية تتناول أهمية الحصول على تصريح حج وان يقوم الحاج في موسم الحج بالعبادة وهو في طمأنينة وسكينة.

وأضاف اللحيدان أنه بتوجيه ومتابعة من مدير عام الجوازات تقوم المديرية العامة للجوازات بمنح تصاريح الحج للأخوة المقيمين لمندوبي حملات الحج التي سجلوا فيها مؤكدا أن المديرية العامة للجوازات تحرص كل الحرص على سرعة منح الراغبين الحج تصاريح لتسمح لهم اداء مناسكهم في طمأنينة وسكينه.

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مواجهة التزوير

وعن تزوير التصاريح قال اللحيدان: من المعلوم أن تصاريح الحج أصبحت مرتبطة آلياً مع جهات حكومية أمنية منها مركز المعلومات الوطني، وكذلك مع وزارة الحج ووكالة الاحوال المدنية للمواطنين، ويكون هذا الارتباط الآلي وسيلة لمنع التزوير ويتم حالياً طباعة التصريح طباعة آلية إلا انه قد تحدث محاولات تزوير لهذا التصريح يتم إيقافها عن طريق نقاط التفتيش.

التقيد بالأنظمة

ولمن لا يملكون تصاريح حج من منافذ ومداخل مكة المكرمة قال اللحيدان: كما يعلم القراء الكرام ان المديرية العامة للجوازات هي جزء من منظومة متكاملة من عدة جهات حكوميه تسعى الى تنظيم اداء مناسك الحج للحجاج ومن المعلوم ان اتباع الانظمة والتعليمات يضمن لمتبعها اداء مناسك وفروض الحج وهو في سكينة وطمأنينة ومن خلال العمل في منافذ ومداخل مكة المكرمة نلاحظ بعض المواطنين او المقيمين عدم التقيد بالانظمة والتعليمات المنظمة لذلك وهذا يعرضه للجزاء والعقاب لمخالفتهم هذه الأنظمة وتتم إحالتهم للجان مختصة بتحديد العقوبات.

وعن العقوبات لمن حج بدون تصريح قال: تختلف العقوبات لمن حج بدون تصريح حيث انه يتم رفع الواقعة بعد ضبطها الى مقام وزارة الداخلية وهي التي تقرر العقوبة المستحقة لفاعلها والمقيم الذي يحاول الحج بدون تصريح يتم ترحيله.

خدمة أبشر

وعن استطاعة من يريد الحج عمل تصاريح الحج من خلال خدمة ابشر او حملات الحج دون حضوره أكد اللحيدان أن خدمة ابشر التي اطلقتها المديرية العامة للجوازات لخدمة المواطنين والمقيمين إلى الآن لم تكتمل في طرح جميع خدماتها حيث انها الآن طرحت جزءاً من الخدمات التى تقدمها وإن شاء الله تعالى في السنوات القادمة ستطرح خدمات الجوازات كافة في خدمة ابشر حيث ان المديرية العامة للجوازات تطمح الى ان تنهي جميع اجراءات المواطنين والمقيمين من خلال الخدمات الالكترونية (ابشر) ولاتتم مراجعة إداراة الجوازات إلا في الحالات الضيقة والحرجة، وأما بالنسبة للحملات فمندوبها هو الذي يراجع الجوازات للحصول على تصاريح الحج لحجاج حملته.

وعن مدى تعاون الجوازات مع وزارة الحج لمنع الحج بدون تصريح قال: لاشك أن المديرية العامة للجوازات ووزارة الحج بينهما تعاون كبير وجبار من اجل تنظيم اداء مناسك الحج حيث ان وزارة الحج هي الجهة المنظمة لمن اراد ان يؤدي مناسك الحج.

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ضوابط صارمة

وكشف وزير الحج الدكتور بندر حجار في تصريح له أن لدى وزارة الحج ضوابط صارمة سيتم تطبيقها على حجاج الداخل ممن لا يحملون تصاريح اعتباراً من موسم الحج المقبل قد تصل إلى ترحيل المقيم المخالف وإبعاده عن المملكة لمدة عشر سنوات.

مخالفة وتحايل

من جهة أخرى اعتبر المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في حديث سابق لمعاليه أن التحايل على التعليمات المنظمة للحج من قبل الدولة مخالف للشرع ولولي الأمر، وصاحبه فعل نافلة وارتكب محرماً، مشيراً إلى أنه لا يجوز إدخال الحجاج إلى المشاعر المقدسة دون تصريح حج، لأن إدخالهم يعد مخالفة لولي الأمر، مبيناً أنه لا يجوز التحايل على الأنظمة والأوامر.

وأكد المفتي العام أن حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري" التي أطلقها الأمير خالد الفيصل وما تتضمنه من أهداف وبرامج تحمل معاني شرعية وحضارية كبيرة تؤكد حرص المملكة على أن يؤدي كل حاج فريضته كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يشار إلى أن الحملة الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن "الحج عبادة وسلوك حضاري" التي يتم إطلاقها قبل بداية موسم الحج تحمل العديد من المفاهيم الدينية والسلوكية فضلا عن أنها تؤكد ضرورة الالتزام بتعليمات وتنظيمات الحج وتحذر المخالفين من العقوبات.

وتشمل الحملة جانبين توعوي وتحذيري، يتمثل الأول في حملات تركز على الإحساس بمسؤولية الحاج والمعتمر وهو يستعد لأداء الفريضة وحفزه على المبادرة لتغيير سلوكياته، والثانية، جانب تحذيري، بالالتزام بتعليمات وأنظمة الحج وأن تأدية الشعيرة بدون بتصريح يعد تعدياً على الحجاج وأهداف الحج.

كما تسعى الحملة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائط الإعلام الجديد facebook وtwitter وYouTube، إلى رفع مستوى الوعي لدى الحجاج والمواطنين حول المخالفات السلوكية المصاحبة لرحلة الحج وتسيء إلى شعائره التعبدية: كالحج من دون تصريح، أو الافتراش في المشاعر المقدسة وإعاقة حركة الآليات والمشاة، وحملات الحج الوهمية، ومنع المركبات الصغيرة من دخول المشاعر أثناء موسم الحج، والارتقاء بمستوى النظافة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.