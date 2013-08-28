«تنفيذي» مكتب التربية الخليجي.. مزيد من التكامل نحو «مرحلة الاتحاد»

انطلقت أمس (الثلثاء) أعمال الدورة ال 76 للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج في مقر المكتب بالرياض، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين الدكتور عبدالله المطوع.

وأعرب الدكتور المطوع عن أمله في أن يوفق هذا الاجتماع لما فيه خير لأبناء الخليج، آملاً الوصول إلى صيغة نهائية متفق عليها في الجوانب لاستراتيجية المكتب للسنوات المقبلة (2015 -2020).

وأكد المدير العام للمكتب الدكتور علي عبدالخالق القرني مواصلة العطاء في مسيرة العمل التربوي المشترك، وتفعيل المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل الذي يصل بالمكتب إلى طموحات قيادات دول المجلس للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، مشيداً بالجهود التي بذلت في سبيل الوصول إلى صيغة نهائية لاستراتيجية المكتب تلبي تطلعات الجميع.

واستعرض الاجتماع النسخة النهائية من بنود استراتيجية المكتب التي جرى إعدادها بناء على قرار وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب لدى مؤتمرهم العام ال 22 الذي عقد في البحرين خلال شهر ذي الحجة الماضي (أكتوبر 2012).

وناقش الاجتماع الصيغة النهائية للقرارات والبنود والإجراءات المتفق عليها متطلعين إلى أن تحظى الاستراتيجية بقبول واعتماد أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم بدول الخليج العربي خلال اللقاء التشاوري الذي تستضيفه دولة قطر في الأول من اكتوبر المقبل 2013.

وبحث الاجتماع أيضاً، سير العمل في تنفيذ برامج المكتب وأجهزته للدورة المالية الحالية 1434-1435(2013-2014)، إلى جانب قضايا تربوية ومستجدات في العمل التربوي والتعليمي على المستويين الإقليمي والعالمي، في إطار السعي إلى تجسيد العمل المشترك لتحقيق تطلعات الدول الأعضاء بالمكتب في مجال خدمة الطلبة والمعلمين والمعنيين بالشأن التربوي..