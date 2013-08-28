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اليوم.. "الصحة النفسية" تطلق مبادرة "واحة" لعلاج الأطفال من آثار العنف

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اليوم.. "الصحة النفسية" تطلق مبادرة "واحة" لعلاج الأطفال من آثار العنف اليوم.. "الصحة النفسية" تطلق مبادرة "واحة" لعلاج الأطفال من آثار العنف

تعقد الأمانة العامة للصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا لإطلاق مبادرة "واحة" لحماية الأطفال من الآثار السلبية لأحداث العنف، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان، وذلك بمقر الأمانة بمستشفى العباسية للصحة النفسية.

وتهدف المبادرة إلى نشر وتوفير برامج توعية للوالدين بالأعراض التى قد تصيب الأطفال نتيجة لأحداث العنف، أو فقدان شخص عزيز عليهم، وكيفية تقديم المساعدة الطبية، وتقديم المشورة والدعم النفسى للأطفال وذويهم، وذلك عن طريق فريق طبى متخصص فى طب نفسى الأطفال بمراكز مختلفة تتبع مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية ومراكز الأمومة والطفولة، إضافة إلى تدريب فريق مكون من أطباء وأخصائيين نفسيين لنشر تلك البرامج التوعوية بمراكز الأمومة والطفولة المختلفة.
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