ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء

القاهرة: يلتقى وزير الخارجية نبيل فهمى مع وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ألفا عمر كونارى لاستكمال المشاورات بشأن حقيقة الأوضاع الراهنة فى مصر.

القاهرة: يتم تعميم مبادرة الشباب "كلنا بنحب مصر" لنظافة وتجميل القاهرة على كافة أحياء القاهرة الــ 36.

عمان: العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى يبدأ زيارة عمل إلى الفاتيكان يجرى خلالها مباحثات مع بابا الفاتيكان فرنسيس الأول تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والقضايا المتصلة بتعزيز التعاون والحوار والتعايش الإسلامى المسيحى، إضافة إلى مستجدات الأوضاع فى المنطقة.

باريس: الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند يترأس اجتماع مجلس الدفاع المصغر بشأن سوريا.

الجزائر: يترأس الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة اجتماع مجلس الوزراء، فى أول حدث يشير إلى عودته لممارسة مهام عمله بعد غياب عن السلطة منذ شهر أبريل الماضى إثر إصابته بجلطة فى المخ.

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