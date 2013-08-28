جامعة الإسكندرية: بدء الدراسة فى برنامج التعليم التمريضى من العام الجامعى الجديد

أكد مجلس جامعة الإسكندرية بدء الدراسة فى البرنامج المكثف للتعليم التمريضى من العام الجامعى الجديد والذى يقبل حملة المؤهلات العليا من الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمى وحملة دبلومات المعاهد الفنية الصحية، وتستمر الدراسة فى البرنامج لمدة عامين وذلك فى مجالات التمريض والادارة الطبية والتسجيل الطبى بما يحقق الإسهام الفعال فى حل مشكلة العجز فى قطاع التمريض.

وأقر المجلس اتفاقيات التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعات برشلونة الأسبانية والجامعة الإسلامية اللبنانية وكذلك اتفاقية التعاون بين كلية الهندسة ومركز أبحاث وتكنولوجيا شل القطرية.

واعتمد المجلس التقويم السنوى للعام الجامعى 2013 / 2014 على أن يبدأ الفصل الدراسى الأول 21 سبتمبر القادم وإجازة عيد الأضحى من 14 إلى 18 أكتوبر وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول 28 ديسمبر وتستمر حتى 23 يناير على أن تبدأ إجازة نصف العام من25 يناير حتى 6 فبراير وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الثانى فى 8 فبراير واجازة شم النسيم من 19 إلى 24 أبريل وامتحانات الفصل الدراسى الثانى من 31 مايو إلى 26 يونيو2014.

كما اعتمد المجلس ترقية 3 أعضاء هيئة التدريس 1 إلى درجة أستاذ و2 إلى درجة أستاذ مساعد وتعيين 7 فى وظيفة مدرس ومنح 16 درجة دكتوراه و62 درجة ماجستير فى التخصصات الأكاديمية المختلفة.