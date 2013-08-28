ختام الأنشطة المسرحية الصيفية لمراكز تنمية القدرات والمواهب بكفر الشيخ

اختتمت اليوم تصفيات مسابقات مراكز تنمية القدرات والمواهب لصيف 2013م بالمسرح المدرسى بمدينة كفر الشيخ، تحت رعاية محمد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وبحضور لجنة الوزارة المكونة من عاطف عجمى، مدير عام الإدارة المركزية بوزارة التربية والتعليم، وصلاح الحاج، المخرج التلفزيونى، ومحمد الخبى، مدير عام المدارس الفنية، وعبد الخالق بارومة، موجه عام التربية المسرحية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومصطفى يحيى، ونشأت عمران، وهانى حسن، وإبراهيم باز، وناصر شلبى، وعزيزة الزهيرى، وحمدى نور الدين، وعماد بدوى، ومحمد الحميد، وفاطمة الشيخ، ومحمود الششتاوى.

وقدمت فرقة إدارة قلين "مسرح عرائس حكاية نور"، و"مينو دراما سيدنا موسى"، وقدمت إدارة كفر الشيخ "الملحمة الوطنية"، و"مشهد من مسرحية الخال"، واستعراض "يا حلوة شايلة البلاص".