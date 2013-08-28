جامعة دمنهور توافق على تعديل لوائح عملها وتعيين مدرسين وأساتذة جدد

قرر مجلس جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس الجامعة، الموافقة على تعديل لائحة الساعات المعتمدة لدرجة البكالوريوس بكلية العلوم، بما يفيد السماح للطالب باستبدال مقرر اختيارى رسب فيه بمقرر آخر جديد بحد أقصى مقرريين اختياريين طول فترة الدراسة، وتشكيل وحدة ضمان الجودة ووحدة الخدمات التربوية بكلية التربية، وتعيين عدد 3 موظفين فى وظيفة مدرس بقسم اللغة العربية تخصص "الدراسات الآدبية والنقدية" بكلية التربية، وقسم الإنتاج الحيوانى والداجنى تخصص "إنتاج دواجن" بكلية الزراعة، وقسم اللغة العربية تخصص "العلوم اللغوية" بكلية الآداب، ومنح درجة دكتوراه فى الآداب قسم (اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية وآدابها) تخصص (النقد والبلاغة) بكلية الآداب.

جاء ذلك خلال رئاسته لمجلس جامعة دمنهور أمس الثلاثاء، وبحضور ‏نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ومن جانبه صرح الدكتور حاتم صلاح الدين، رئيس جامعة دمنهور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جامعة دمنهور فازت بعدد (10) بعثات قصيرة الأجل لمدة ستة شهور لأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة "الطب البيطرى بـ(3) بعثات وكلية الزراعة بـ(3) بعثات وكلية التجارة بعدد (2) بعثة وكلية التربية بعدد (1) بعثة وكلية الصيدلة بعدد (1) بعثة، وذلك ما أسفرت عنه نتيجة ترشيحات السادة أعضاء البعثات قصيرة الأجل لمدة 6 شهور بوزارة التعليم العالى.