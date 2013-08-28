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أوباما يجتمع مع لجنة جديدة من خمسة أعضاء تراجع برامج المراقبة الأمريكية

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أوباما يجتمع مع لجنة جديدة من خمسة أعضاء تراجع برامج المراقبة الأمريكية أوباما يجتمع مع لجنة جديدة من خمسة أعضاء تراجع برامج المراقبة الأمريكية

كتب : رويترز الأربعاء 28-08-2013 05:07

قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما اجتمع أمس الثلاثاء مع لجنة من خمسة أعضاء عينها لمراجعة مسائل الخصوصية المرتبطة ببرامج الأمريكية للمراقبة وذلك في إطار مسعى لإعادة بناء الثقة بعد الوثائق السرية التي سربها موظف سابق بجهاز للمخابرات.

وواجه أوباما انتقادات منذ أن كشف إداورد سنودن الموظف السابق بوكالة الأمن القومي عن معلومات سرية عن قيام الحكومة الأمريكية بمراقبة اتصالات هاتفية ورسائل البريد الإلكتروني إلى صحفيين ما أثار مخاوف بشأن الخصوصية والحريات المدنية.

ولجنة المراجعة جزء من مسعى لتوسيع الرقابة على تلك البرامج التي دافع عنها أوباما بدعوى أنها ضرورية لحماية الأمن القومي.

وقال البيت الأبيض إن اللجنة ستقدم نتائج أولية في غضون 60 يوما إلى مدير المخابرات القومية، ومن المتوقع أن تقدم تقريرا نهائيا وتوصيات إلى أوباما بحلول نهاية العام.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال أوباما أيضا إنه سيعمل مع الكونجرس لإصلاح القوانين المنظمة لجمع السجلات الهاتفية والكشف عن المزيد من المعلومات بشأن محكمة مراقبة المخابرات الخارجية.

وقال أيضا إنه يريد تقديم المزيد من المعلومات إلى الرأي العام عن برامج المراقبة من أجل استعادة الثقة.

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