أخبار عاجلة

مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
رئيس الوزراء: الاقتصاد يتحسن.. وسنعرض وثائق «تيران وصنافير» على البرلمان -
وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين -
السيسي يبحث التعاون مع شركة أمريكية متخصصة في الصناعات العسكرية -
رئيس الوزراء: ندرس منع تصدير الأسماك -
علي جمعة لليتيم: «يا بختك يا هناك» -
صور| تشيع جثمان «شاعر المقاومة الشعبية» لمثواه الأخير بالسويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

14 مليونا لمشاريع بلدية في مليجة

Google+ Print
14 مليونا لمشاريع بلدية في مليجة 14 مليونا لمشاريع بلدية في مليجة

 عبدالله الحكمي (مليجة)

أوضح رئيس بلدية مليجة محارب منصور المطيري أنه تم خلال الأيام الماضية تسليم عدد من المقاولين مشاريع بلدية لمليجة وقراها بمبلغ إجمالي حوالي 14 مليون ريال تشمل إنشاء حدائق وممرات مشاة بمبلغ (4) ملايين ريال، سفلتة وأرصفة وإنارة لمليجة وقراها بمبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة الف ريال، تطوير طريق الأمير سلطان بمليجة بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة الف ريال، تصريف مياه الأمطار والسيول بمبلغ مليوني ريال، تحسين المداخل بمبلغ ثمانمائة ألف ريال، إنشاء مردم صحي بمبلغ مليون وخمسمائة الف ريال. يذكر ان مليجة وقراها شهدت خلال الفترة السابقة نموا كبيرا وحظيت بعدة مشاريع وأضحت مدينة عصرية تسابق مثيلاتها من المدن من حيث النمو السكاني والعمراني والتطويري. وأضاف المطيري ان هناك مشاريع أخرى قادمة سيستفيد منها المواطنون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية