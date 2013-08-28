14 مليونا لمشاريع بلدية في مليجة

عبدالله الحكمي (مليجة)

أوضح رئيس بلدية مليجة محارب منصور المطيري أنه تم خلال الأيام الماضية تسليم عدد من المقاولين مشاريع بلدية لمليجة وقراها بمبلغ إجمالي حوالي 14 مليون ريال تشمل إنشاء حدائق وممرات مشاة بمبلغ (4) ملايين ريال، سفلتة وأرصفة وإنارة لمليجة وقراها بمبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة الف ريال، تطوير طريق الأمير سلطان بمليجة بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة الف ريال، تصريف مياه الأمطار والسيول بمبلغ مليوني ريال، تحسين المداخل بمبلغ ثمانمائة ألف ريال، إنشاء مردم صحي بمبلغ مليون وخمسمائة الف ريال. يذكر ان مليجة وقراها شهدت خلال الفترة السابقة نموا كبيرا وحظيت بعدة مشاريع وأضحت مدينة عصرية تسابق مثيلاتها من المدن من حيث النمو السكاني والعمراني والتطويري. وأضاف المطيري ان هناك مشاريع أخرى قادمة سيستفيد منها المواطنون.